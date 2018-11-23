"Зважені та щасливі": как изменились участники за 13 недель

На проекте осталось всего четыре команды

Наталью из синей команды участники выбрали королевой красоты Фото: пресс-служба

Вчера на телеканале СТБ состоялся волшебный выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На тринадцатой неделе по правилам проекта участников ждал День красоты – в красивых нарядах и похудевшие они наконец-то встретились со своими родными.

Слезы радости и счастья, цветы, объятья и поцелуи – именно так встречали родные и близкие своих участников "Зважених та щасливих". В эту ночь возле оперного театра все пары шли по красной дорожке и чувствовали себя звездами. Похудевшими звездами. Конечно, это еще не предел, до Нового года у всех есть время сбросить еще больше килограмм и на финале показать свою идеальную форму.

Команда красных. Богдан и Олег пришли на проект с весом 168 кг и 158 кг соответственно. На тринадцатой неделе вес Богдана составляет – 112 кг, а Олега – 108 кг. Они уже скинули по 50 кг!

Богдан и Олег из красной команды Фото: пресс-служба СТБ

Команда желтых. На данный момент вес и Людмилы, и Наташи составляет 93 кг. Мама была в таком весе 19 лет назад, а Наташа – в девятом классе.

Наталья и Людмила из желтой команды Фото: пресс-служба СТБ

Команда синих. Изначальный вес Саши 195 кг, а Натальи – 140 кг. На тринадцатой неделе вес Саши составляет 144 кг, а Наташи – 102 кг. Именно сын должен приложить максимум усилий, чтобы они с мамой смогли стать финалистами проекта.

Оля и Иван из розовой команды Фото: пресс-служба СТБ

Команда розовых. Иван пришел на проект с весом 108 кг, а Оля – 137 кг. Сейчас вес Оли – 106 кг, вес Ивана – 77 кг. Судьба пары на проекте в руках Оли, поскольку ее папе уже сложнее худеть, лишнего веса почти не осталось.

Все пары уже победители для себя. Но на взвешивании на этой неделе худший результат показала команда розовых: Иван скинул 1 кг, а Оля – 2 кг. Именно они станут одной из трех пар, которые будет бороться на последней битве лузеров сезона.

У Оли плохо получаются скидывать вес Фото: пресс-служба СТБ

"Есть такие женщины, которые плохо скидывают вес, – прокомментировала Марина Узелкова результат розовой команды. – У меня была Марта, которая плохо скидывала, процесс шел достаточно медленно. Но она достигла отличной формы. Нужно массажами помогать, потому что у участников может быть застой лимфы".

Смотрите шоу "Зважені та щасливі" каждый четверг на телеканале СТБ и учитесь худеть правильно. Не пропустите грандиозный финал, который состоится уже в декабре.

Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты. А ведущая Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.