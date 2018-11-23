"Зважені та щасливі": как изменились участники за 13 недель
На проекте осталось всего четыре команды
Вчера на телеканале СТБ состоялся волшебный выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На тринадцатой неделе по правилам проекта участников ждал День красоты – в красивых нарядах и похудевшие они наконец-то встретились со своими родными.
Слезы радости и счастья, цветы, объятья и поцелуи – именно так встречали родные и близкие своих участников "Зважених та щасливих". В эту ночь возле оперного театра все пары шли по красной дорожке и чувствовали себя звездами. Похудевшими звездами. Конечно, это еще не предел, до Нового года у всех есть время сбросить еще больше килограмм и на финале показать свою идеальную форму.
Команда красных. Богдан и Олег пришли на проект с весом 168 кг и 158 кг соответственно. На тринадцатой неделе вес Богдана составляет – 112 кг, а Олега – 108 кг. Они уже скинули по 50 кг!
Команда желтых. На данный момент вес и Людмилы, и Наташи составляет 93 кг. Мама была в таком весе 19 лет назад, а Наташа – в девятом классе.
Команда синих. Изначальный вес Саши 195 кг, а Натальи – 140 кг. На тринадцатой неделе вес Саши составляет 144 кг, а Наташи – 102 кг. Именно сын должен приложить максимум усилий, чтобы они с мамой смогли стать финалистами проекта.
Команда розовых. Иван пришел на проект с весом 108 кг, а Оля – 137 кг. Сейчас вес Оли – 106 кг, вес Ивана – 77 кг. Судьба пары на проекте в руках Оли, поскольку ее папе уже сложнее худеть, лишнего веса почти не осталось.
Все пары уже победители для себя. Но на взвешивании на этой неделе худший результат показала команда розовых: Иван скинул 1 кг, а Оля – 2 кг. Именно они станут одной из трех пар, которые будет бороться на последней битве лузеров сезона.
"Есть такие женщины, которые плохо скидывают вес, – прокомментировала Марина Узелкова результат розовой команды. – У меня была Марта, которая плохо скидывала, процесс шел достаточно медленно. Но она достигла отличной формы. Нужно массажами помогать, потому что у участников может быть застой лимфы".
Смотрите шоу "Зважені та щасливі" каждый четверг на телеканале СТБ и учитесь худеть правильно. Не пропустите грандиозный финал, который состоится уже в декабре.
Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты. А ведущая Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.