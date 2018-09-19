"Зважені та щасливі:" Олег Винник, Верка Сердючка, Юлия Санина примут участие в шоу

Звезды будут мотивировать участников 8-го сезона похудеть

Верка Сердючка поддержала участников Фото: пресс-служба СТБ

Завтра состоится четвертый выпуск самого волшебного и весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участникам также придется очень сильно попотеть, чтобы остаться в проекте, ведь эта неделя – танцевальная!

Участники соревновались в танцевальных батлах Фото: пресс-служба СТБ

Неделя для толстячков начнется неожиданным сюрпризом. Родители и дети получат сообщения от своих кумиров. Олег Винник, Верка Сердючка, Ирина Федишин, Ольга Цибульская, группы THE HARDKISS, Неангели, Антитела, ТІК, СКАЙ и другие предложат участникам встретиться лично.

"Наташенька, – обратился Олег Винник к участнице, – Я хочу с тобой поделиться. Мне тоже нужно было сбрасывать вес. И на сегодняшний день у меня -18 кг. Люблю, уважаю и желаю победы, и пусть встреча со мной будет для тебя хорошим стимулом".

Винник подбодрил участницу Фото: пресс-служба СТБ

"Сказали бы мне месяц назад, что Олег Винник скажет мне: "Удачи, я тебя люблю и уважаю", – я бы никогда в жизни не поверила!", – поделилась Наташа из синей команды.

Но воплотится в жизнь лишь одна мечта. Парам придется стать танцорами и на батле доказать, что именно они достойны встречи. А выбирать победителя будет шоумен Дмитрий Коляденко. Кто и с кем сразится в батле и под какую песню – определят результаты первого испытания. Кроме того, встреча лишь одна, а у родителей и детей естественно разные кумиры. Поэтому первое испытание также решит, за чью мечту будет бороться пара. Они вспомнят 90-е, во время которых все слушали музыку на кассетах. Родители и дети будут бежать друг против друга, и кто намотает больше пленки – за ту мечту будут бороться в танцевальном конкурсе.

Дмитрий Коляденко выбирал лучшего танцора Фото: пресс-служба СТБ

Удастся ли парам найти общий язык, когда на кону встреча со звездой? И за кого проголосует эпатажный Дмитрий Коляденко, смотрите уже завтра на телеканале СТБ.

Напомним, в третьем выпуске "Зважені та щасливі" участники боролись со своими страхами. А во втором эфире толстячки сражались за еду.