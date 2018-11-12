"Зважені та щасливі": рецепт диетической закуски от Василия Вирастюка

Известный украинский спортсмен и тренер рассказал, как приготовить фаршированный перец

Василий Вирастюк Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг зрители следят за трансформацией участников самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Пары уже преодолели большую часть пути на проекте. На этой неделе еще одна команда покинет лагерь похудения и продолжит работать самостоятельно дома, чтобы на финале показать свой идеальный вес.

А пока тренер проекта Василий Вирастюк делится рецептом полезного и вкусного фаршированного перца, который можно очень быстро приготовить.

Фаршированный перец с творогом и зеленью

Ингредиенты:

Перец

Зернистый сыр

Зелень (петрушка, укроп; все, что любите)

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Зелень порезать, смешать с зернистым сыром, солью, перцем. Вырезать сердцевину перца, заполнить смесью зелени с сыром. Поставить в мультипечь на 160 градусов на 8 минут.

"Очень приятно, что кроме Мирославы, нам помогает наш тренер, и питается вместе с нами тем же, что рекомендует и сам", – комментирует участник зеленой команды Богдан.

Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты.