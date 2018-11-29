"Зважені та щасливі": участники пойдут на свидания под присмотром Розы Аль-Намри

14-й выпуск 8-го сезона шоу станет самым романтичным

Розы Аль-Намри придет на проект Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня состоится очередной выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". До финала остаются считанные недели, и уже в декабре перед Новым годом зрители увидят волшебные преображения участников восьмого сезона.

На этой неделе ведущая шоу Мирослава Ульянина подготовила самым младшим участникам проекта сюрприз – дети пойдут на свидания. Время выходить из зоны комфорта, ведь всю жизнь они комплексовали перед противоположным полом из-за лишнего веса.

С кем состоится встреча пока секрет, но от этих свиданий будет зависеть результат семьи на взвешивании. Подготовиться к романтическому испытанию детям помогут родители, а вот оценивать поведение на свидании будут известные эксперты по отношениям, этикету и психологии.

Роза с участниками Фото: пресс-служба СТБ

Учить манерам новоиспеченных леди и джентльменов будет Ирина Дюденко, которая уже имела опыт перевоспитания девочек в реалити "От пацанки до панянки". Мастер-класс по поведению с противоположным полом проведет ведущая пост-шоу романтического реалити "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри. А самый авторитетный психоаналитик Украины Анна Кушнерук, которая в прошлом сезоне уже помогала преодолеть семейные проблемы, в этот раз пообщается с участниками, чтобы они поняли, почему им не везет в любви и даст советы, как исправить ситуацию.

Уже сегодня на телеканале СТБ на самой романтической неделе сезона зрители увидят, кто же придет на свидания к участникам шоу. Возможно, кто-то даже успеет влюбиться.

Напомним, ранее тренер шоу Марина Узелкова поделилась своими секретами красоты. А ведущая Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.