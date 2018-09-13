"Зважені та щасливі": участников ждет самый жуткий конкурс 8-го сезона

Двум парам участников придется бороться со своми страхами

Участники будут бороться за право остаться на шоу Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня зрители увидят третий выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В прошлом году создатели изменили правила вылета участников. В парных сезонах толстячки вылетают не по одному, а сразу вдвоем каждую третью неделю. До этого на взвешивании участники с самым маленьким количеством скинувших килограмм получают черные футболки. Чтобы остаться в лагере похудения им нужно участвовать в битве лузеров – самых страшных испытаниях сезона.

Участники оранжевой команды Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня за право остаться будет соревноваться команда фиолетовых, оранжевых и третью пару зрители узнают в конце эфира. Участникам придется столкнуться со своими страхами, ведь по условиям испытания дети будут находиться на дне ямы, и каждые три минуты на них будут сыпаться тараканы, мыши, потом черви. Родители должны пробраться сквозь три стены плотной паутины из пленки, чтобы освободить свое чадо. Семья, которая первой выберется из ямы, останется худеть в лагере, две другие – пойдут на голосование, где их судьбу будут решать остальные участники.

Битва проигравших Фото: пресс-служба СТБ

"Для нас это самый непреодолимый конкурс, – комментирует участница фиолетовой команды. – Так как это мои самые жуткие страхи".

В лабиринте участников ждут мыши и червяки Фото: пресс-служба СТБ

Сможет ли Валентина взять себя в руки и выдержать испытание тараканами и мышами, и какая семья первой покинет шоу, смотрите сегодня на телеканале СТБ в самом весомом шоу страны "Зважені та щасливі".

Испытание за "жизнь" на проекте Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, во втором выпуске участники сражались за продукты. В том же эфире ведущая проекта Мирослава Ульянина составила для толстяков специальное меню для похудения. Кроме этого, мы сообщали, что на проекте "Зважені та щасливі" образовалась романтическая пара.