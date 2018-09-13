"Зважені та щасливі": участников ждет самый жуткий конкурс 8-го сезона
Двум парам участников придется бороться со своми страхами
Сегодня зрители увидят третий выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В прошлом году создатели изменили правила вылета участников. В парных сезонах толстячки вылетают не по одному, а сразу вдвоем каждую третью неделю. До этого на взвешивании участники с самым маленьким количеством скинувших килограмм получают черные футболки. Чтобы остаться в лагере похудения им нужно участвовать в битве лузеров – самых страшных испытаниях сезона.
Сегодня за право остаться будет соревноваться команда фиолетовых, оранжевых и третью пару зрители узнают в конце эфира. Участникам придется столкнуться со своими страхами, ведь по условиям испытания дети будут находиться на дне ямы, и каждые три минуты на них будут сыпаться тараканы, мыши, потом черви. Родители должны пробраться сквозь три стены плотной паутины из пленки, чтобы освободить свое чадо. Семья, которая первой выберется из ямы, останется худеть в лагере, две другие – пойдут на голосование, где их судьбу будут решать остальные участники.
"Для нас это самый непреодолимый конкурс, – комментирует участница фиолетовой команды. – Так как это мои самые жуткие страхи".
Сможет ли Валентина взять себя в руки и выдержать испытание тараканами и мышами, и какая семья первой покинет шоу, смотрите сегодня на телеканале СТБ в самом весомом шоу страны "Зважені та щасливі".
Напомним, во втором выпуске участники сражались за продукты. В том же эфире ведущая проекта Мирослава Ульянина составила для толстяков специальное меню для похудения. Кроме этого, мы сообщали, что на проекте "Зважені та щасливі" образовалась романтическая пара.