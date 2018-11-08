"Зважені та щасливі": в 11-м выпуске участников ждет детектор лжи и полумарафон

Неправдивые ответы усложнят испытание

Команда красных Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня состоится одиннадцатый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". Участники перешли экватор и остаются считанные недели до финала, который состоится уже в декабре.

Наталья проходит детектор лжи Фото: пресс-служба СТБ

С самого начала проекта пары пытались узнать друг о друга как можно больше. На этой неделе у них будет возможность проверить, готовы ли они быть откровенными на сто процентов и доверяют ли близкому человеку после всех пройденных испытаний? Семьи ждет проверка на детекторе лжи. Какую страшную тайну скрывает Сюзанна? Какое самое заветное желание у красного Богдана, о котором он не говорил отцу? Эти вопросы поставит полиграфолог участникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП-6 секретов по уходу за собой от Марины Узелковой

"До проекта мы вообще не общались с отцом, не знали друг друга. Сейчас я не представляю отношений лучше", – комментирует Богдан, но так ли все останется после детектора лжи.

Участники марафона Фото: пресс-служба СТБ

От честности каждого будет зависеть нагрузка, с которой семья должна будет преодолеть полумарофон, то есть 21 километр, в испытании. Кто придет к финишу первым, узнаем уже сегодня на телеканале СТБ в самом весомом шоу страны "Зважені та щасливі".

Напомним, в 10-м выпуске участники "Зважених" отвечали на неудобные вопросы. Также стало известно, кто покинул проект в девятом выпуске.