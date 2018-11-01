"Зважені та щасливі": в десятом выпуске участники пройдут необычное испытание

Младшие участники будут отвечать на вопросы, стоя на 10-метровой высоте

Тренеры шоу "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня состоится десятый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участникам предстоит пройти необычный конкурс, а тренерам шоу побывать в непривычном для себя амплуа.

Проект "Зважені та щасливі" на этой неделе придет в гости к проекту "Хто зверху?". Только команды будут делиться не на мужчин и женщин, а на родителей и детей. Тренеры проекта Марина и Слава Узелковы станут ведущими и по совместительству, капитанами своих команд, а голосом сверху будет третий тренер проекта – Василий Вирастюк.

Тренер шоу Василий Вирастюк Фото: пресс-служба СТБ

"Хотелось бы выиграть, потому что наши дети слишком самоуверенные. Хочется им доказать, что мы опытнее и умнее", – считает участница желтой команды Людмила.

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Во втором конкурсе участникам предстоит отвечать на вопросы ведущей друг о друге. Например, "Кого из родителей вы считаете самым безответственным, что привело к лишнему веса его ребенка?". Дети будут отвечать на эти вопросы, стоя на 10-метровой высоте. Перед конкурсом все заполнили анкеты с вопросами об отношениях в парах и между семьями. Правильным ответом будет считаться ответ большинства. В этом конкурсе кто-то получит главный приз, а кто-то полетит вниз с огромной высоты.

Как будут справляться капитаны со своими участниками в проекте "Хто зверху?" и кто наденет черные футболки на этой неделе, смотрите уже сегодня на телеканале СТБ.

Напомним, ранее ведущая шоу "Зважені та щасливі" рассказала, как питаться осенью. А тренер проект Марина Узелкова поделилась лучшими упражнения для ягодиц.