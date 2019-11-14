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"Зважені та щасливі" 12-й выпуск: неожиданные пары и Гонка нации

Узнайте, что ждет участников на этой неделе проекта

«Зважені та щасливі» 12-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 14 ноября, состоится двенадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", на который вернулись выбывшие участники. Новая неделя запомнится конкурсантам Гонкой нации – забегом в 10 километров с 10 препятствиями.

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В конце одиннадцатой недели в лагере для похудения осталось много одиночек. Именно поэтому Анна Кушнерук решила предоставить участникам возможность выбрать себе партнера.

Перед забегом тренеры предложат участникам выбрать мечту своего партнера: фотосессию в стиле ню, полет за штурвалом самолета, встречу с Василием Вирастюком, татуировку и тд. Кто-то был внимательным со своим партнером и знает все его желания, а кто-то будет ориентироваться только на свой вкус.

"Зважені та щасливі" 12-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

"Иракли – это колоссальная поддержка. Шикарный человек, который вселяет веру в себя. И Марина, и Иракли мотивировали, помогали преодолевать трудности на протяжении всех 10 км", – говорят участники во время забега. Тренеры будут сопровождать свои команды на Гонке нации и поддерживать их на каждом этапе.

Лала и Иракли Фото: пресс-служба СТБ

Пара, которая покажет лучший результат, может воплотить мечту друг друга. Кто покажет худший результат, получит антибонус в +1 кг. Самый сложный забег страны смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы рассказывали, как прошел 11 выпуск "Зважені та щасливі" 9-й сезон.

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