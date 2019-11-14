"Зважені та щасливі" 12-й выпуск: неожиданные пары и Гонка нации
Узнайте, что ждет участников на этой неделе проекта
Сегодня, 14 ноября, состоится двенадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", на который вернулись выбывшие участники. Новая неделя запомнится конкурсантам Гонкой нации – забегом в 10 километров с 10 препятствиями.
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В конце одиннадцатой недели в лагере для похудения осталось много одиночек. Именно поэтому Анна Кушнерук решила предоставить участникам возможность выбрать себе партнера.
Перед забегом тренеры предложат участникам выбрать мечту своего партнера: фотосессию в стиле ню, полет за штурвалом самолета, встречу с Василием Вирастюком, татуировку и тд. Кто-то был внимательным со своим партнером и знает все его желания, а кто-то будет ориентироваться только на свой вкус.
"Иракли – это колоссальная поддержка. Шикарный человек, который вселяет веру в себя. И Марина, и Иракли мотивировали, помогали преодолевать трудности на протяжении всех 10 км", – говорят участники во время забега. Тренеры будут сопровождать свои команды на Гонке нации и поддерживать их на каждом этапе.
Пара, которая покажет лучший результат, может воплотить мечту друг друга. Кто покажет худший результат, получит антибонус в +1 кг. Самый сложный забег страны смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.
Ранее мы рассказывали, как прошел 11 выпуск "Зважені та щасливі" 9-й сезон.
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