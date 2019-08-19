"Зважені та щасливі": 13 интересных фактов о проекте

В конце августа начнется девятый сезон шоу

Ведущая и тренеры "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Совсем скоро стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Накануне старта проекта мы решили поделиться впечатляющими фактами, которые вдохновляют на изменения и дают надежду каждому.

Интересные факты о проекте "Зважені та щасливі"

Ведущие проекта менялись шесть раз Фото: пресс-служба СТБ

За восемь лет Украина стала легче на 7498 кг – именно столько сбросили участники всех сезонов за 8 лет проекта.

Шесть раз менялись ведущие, ими были: Любава Грешнова, Олеся Жураковская, Яна Соломко, Мирослава Ульянина, Анита Луценко.

Тренерами проекта были: Анита Луценко, Игорь Обуховский, Вячеслав Узелков, Марина Боржемская, Василий Вирастюк. В девятом сезоне конкуренцию Марине составит Иракли Макацария.

Тема проекта никогда не повторялась. Каждый год – новая концепция: одиночки, родители и дети, семейные пары, мужчины против женщин и т.д.

В пятом сезоне Александр Репьянчук не только показал впечатляющий результат, но еще и побил мировой рекорд формата: начав проект со 148 кг, Саша финишировал с 59 кг. Процент – 60,13.

Через проект прошло 156 участников. 156 человек стали здоровее и легче за 8 лет проекта.

В 2018 году испытание на олимпийскую дистанцию попало в Национальный реестр рекордов Украины как рекорд за наибольшее суммарное количество калорий, потраченных шестью участниками триатлона – 6 750 000 ккал.

Тренеры и ведущая восьмого сезона Фото: пресс-служба СТБ

В седьмом сезоне впервые приняла участие украинская звезда – на проект пришла худеть Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым.

После похудения на проекте 8 участниц смогли выносить и родить ребенка.

Пять пар сложились во время проекта.

Самым тяжелым участником за все сезоны стал Аркадий Василишин (6 сезон), который пришел на проект с весом 235 кг. И смог похудеть на 132 кг.

Самым младшим участникам проекта на момент старта съемок было 17 лет. За все сезоны их было трое: Катя Мисишина (8 сезон), Татьяна Мелихова (4 сезон), Александра Мостовенко (3 сезон).

Самой старшей участницей стала Любовь Лука (5 сезон). На момент съемок ей был 61 год.

В проекте участвовала Руслана Писанка Фото: пресс-служба СТБ

С 29 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона, который подарит еще больше впечатлений, вдохновения и мотивации для участников и зрителей.

Напомним, ранее Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад. А Марина Боржемская поделилась советами, как начать новую жизнь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram