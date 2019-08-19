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"Зважені та щасливі": 13 интересных фактов о проекте

В конце августа начнется девятый сезон шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Ведущая и тренеры "Зважені та щасливі"
Ведущая и тренеры "Зважені та щасливі"
Фото: пресс-служба СТБ

Совсем скоро стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Накануне старта проекта мы решили поделиться впечатляющими фактами, которые вдохновляют на изменения и дают надежду каждому.

Интересные факты о проекте "Зважені та щасливі"

Ведущие проекта менялись шесть раз
Ведущие проекта менялись шесть раз
Фото: пресс-служба СТБ

  • За восемь лет Украина стала легче на 7498 кг – именно столько сбросили участники всех сезонов за 8 лет проекта.
  • Шесть раз менялись ведущие, ими были: Любава Грешнова, Олеся Жураковская, Яна Соломко, Мирослава Ульянина, Анита Луценко.
  • Тренерами проекта были: Анита Луценко, Игорь Обуховский, Вячеслав Узелков, Марина Боржемская, Василий Вирастюк. В девятом сезоне конкуренцию Марине составит Иракли Макацария.
  • Тема проекта никогда не повторялась. Каждый год – новая концепция: одиночки, родители и дети, семейные пары, мужчины против женщин и т.д.
  • В пятом сезоне Александр Репьянчук не только показал впечатляющий результат, но еще и побил мировой рекорд формата: начав проект со 148 кг, Саша финишировал с 59 кг. Процент – 60,13.
  • Через проект прошло 156 участников. 156 человек стали здоровее и легче за 8 лет проекта.
  • В 2018 году испытание на олимпийскую дистанцию попало в Национальный реестр рекордов Украины как рекорд за наибольшее суммарное количество калорий, потраченных шестью участниками триатлона – 6 750 000 ккал.

Тренеры и ведущая восьмого сезона
Тренеры и ведущая восьмого сезона
Фото: пресс-служба СТБ

  • В седьмом сезоне впервые приняла участие украинская звезда – на проект пришла худеть Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым.
  • После похудения на проекте 8 участниц смогли выносить и родить ребенка.
  • Пять пар сложились во время проекта.
  • Самым тяжелым участником за все сезоны стал Аркадий Василишин (6 сезон), который пришел на проект с весом 235 кг. И смог похудеть на 132 кг.
  • Самым младшим участникам проекта на момент старта съемок было 17 лет. За все сезоны их было трое: Катя Мисишина (8 сезон), Татьяна Мелихова (4 сезон), Александра Мостовенко (3 сезон).
  • Самой старшей участницей стала Любовь Лука (5 сезон). На момент съемок ей был 61 год. 

В проекте участвовала Руслана Писанка
В проекте участвовала Руслана Писанка
Фото: пресс-служба СТБ

С 29 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона, который подарит еще больше впечатлений, вдохновения и мотивации для участников и зрителей. 

Напомним, ранее Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад. А Марина Боржемская поделилась советами, как начать новую жизнь.

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Источник: Сегодня
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