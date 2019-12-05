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"Зважені та щасливі" 9 сезон: Анита станет водителем трактора

Участников ждет самый жесткий конкурс

«Зважені та щасливі»: 15-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 5 декабря, состоится пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который ранее покинула еще одна участница. На этот раз на проекте состоится самый жесткий конкурс сезона и один из самых экстремальных.

Пятнадцатая неделя на "Зважених та щасливих" подготовила для участников гонки на… тракторах. Один из партнеров будет за рулем, а второй – стараться на скорости удержаться, сидя просто на покрышках и перепрыгивая с одной на другую, чтобы не получить антибонус.

"Зважені та щасливі": 15-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Кроме того, у участников была возможность усложнить конкурс конкурентам. Перед испытанием Анита предложила добавить противникам покрышки в обмен на то, что участник съест вредную еду. Некоторые согласились на такое коварное предложение. Во что это выльется на весах и на конкурсе, кто приедет первым, а кто неожиданно станет лузером.

"Зважені та щасливі": 15-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Поможет ли Анита пройти испытание своему давнему другу Николаю Ворошнову, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали о драке в 14 выпуске "Зважених та щасливих".

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