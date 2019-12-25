"Зважені та щасливі" 9 сезон: как сейчас выглядит вылетевшая участница

На проекте Люда Чаднова скинула 51 кг

Людмила Чаднова Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся семнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". За шаг до финала проект покинула Людмила Чаднова из команды желтых. Смотрите, как сейчас выглядит одна из полуфиналисток 9-го сезона.

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"Желтая" Люда Чаднова стойко преодолела все испытания, в одиночку справилась с теми заданиями, которые остальные проходили в паре, но скинутых килограмм было недостаточно, чтобы стать финалисткой девятого сезона.

Напомним, что проект Люда пришла с весом 144 кг, в лагере скинула 51 кг, а дома еще 5 кг.

Люда Чаднова Фото: пресс-служба СТБ

На ток-шоу "Зважся!" Людмила пришла совсем другим человеком. "Я сама не знаю, почему я так вела себя в самом начале проекта. Когда я это все увидела, мне стало очень стыдно. Я поняла, что нужно меняться. Мне не нравилось мое поведение", – комментировала она свои первые недели в лагере похудения.

Люда Чаднова на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

Анна Кушнерук уточнила, что такое фамильярное поведение возникает, когда нам некомфортно и неловко в какой-то ситуации. Мы начинаем себя вести, как будто нам море по колено. "Я очень комплексовала. Я не знаю, как жила раньше 33 года. Когда я вернулась домой, у меня началась совершенно другая жизнь. Сейчас мне кажется, что я пропустила свои лучшие годы", – расплакалась Люда.

В студию участницу пришла поддержать Надежда Матвеева, которая с восхищением напомнила, сколько всего Людмила успела сделать за свои 30 лет. "У вас есть свой бизнес, у вас есть надежный бизнес-партнер, вы построили собственный дом! Не нужно из-за лишних килограмм говорить плохо о своем прошлом", – прокомментировала Надя.

Уже в этот четверг в грандиозном финале мы увидим, какой Людмила и все остальные участники выйдут на сцену. А также узнаем имена победителей основного взвешивания и домашнего похудения.

Кто прошел в финал "Зважених та щасливих", узнайте здесь.

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