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"Зважені та щасливі" 9 сезон: как выглядит Алена Гребенюк после проекта

За все время в лагере похудения Алена скинула 18 кг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:52
Алена Гребенюк
Алена Гребенюк
Фото: пресс-служба СТБ

На минувшей неделе в 14 выпуске самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" участники проголосовали против Алены Гребнюк. Смотрите, как сейчас выглядит оперная певица, которая пришла на проект с весом 107 кг.

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Алена Гребенюк – подопечная Иракли Макацария, которую тренер ласково называет "балерина". Знаменитость пришла в "Зважені" с весом 107 кг и мечтала похудеть ради дочери, у которой в юном возрасте уже есть лишний вес. За 14 недель в лагере похудения Алена скинула 18 кг.

Алена Гребенюк до и после
Алена Гребенюк до и после
Фото: пресс-служба СТБ

Сейчас вся семья артистки питается правильно. Дочь Лиза уже похудела на 7 кг, в ее цель – весить 68 кг. На финале и Лиза, и Алена Гребенюк, и даже ее мама обещают удивить зрителей.

До проекта Анита поспорила с Аленой на шампанское – если ее вес будет меньше 83 кг, ведущая подарит бутылку игристого. На ток-шоу "Зважся!" весы показали 82 кг. Дома Алена похудела еще на 7 кг и в сумме на 25 кг.

Алена Гребенюк на ток-шоу "Зважся!"
Алена Гребенюк на ток-шоу "Зважся!"
Фото: пресс-служба СТБ

В студии Алена также поделилась, что в ее личной жизни также произошли изменения, но пока раскрывать имя избранника она не хочет. Возможно, этот секрет мы узнаем уже в финале в декабре.

Напомним, ранее мы писали, кто покинул "Зважені та щасливі" в 15 выпуске.

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