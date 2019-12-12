"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто покинул шоу в 16 выпуске

Узнайте, какие пары прошли в финал

«Зважені та щасливі»: кто покинул шоу в 16 выпуске Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 12 декабря, состоялся шестнадцатый выпуск самого весомого и волшебного проекта страны "Зважені та щасливі". Узнайте далее, кто покинул шоу за шаг до финала.

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В очередном эпизоде "Зважених та щасливих" участники продемонстрировали свои изменения за 16 недель. Ведущая Анита Луценко пригласила экспертов, чтобы те оценили работу "зважених" над собой.

Конкурсантам же пришлось надеть на себя купальники и собраться у бассейна. Но вместо отдыха их ждал сюрприз – встреча с худыми и красивыми гостями "Зважених та щасливих", которых нужно было впечатлить.

Кто-то слишком смущался, а кто-то наоборот – много разговаривал. И только Женя Москаленко чувствовал себя уверенно и общался с каждым гостем без стеснений.

После участники услышали комментарии гостей о себе, которые многих огорчили. "Наталья очень гордится своими волосами, но кроме этого, ей нужно пройти школу благородных девиц. Она хохотушка, простушка", – сказали о "розовой" участнице.

Во время второго конкурса ребятам нужно было собрать образ для важного мероприятия. Участники ныряли на дно бассейна и доставали оттуда специальные фишки. Тамара, которая не умеет плавать, не справилась с испытанием, и осталась без одежды.

Так, "зважені" отправились на прием с украинскими звездами. Гости оценивали не только внешние изменения полуфиналистов, но и их поведение, манеру говорить и т.д

"Зважені та щасливі": 16 выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Анита и здесь приготовила сюрприз для участников. Тот, кто получит больше всего записок от знаменитостей, получит бонус.

По итогу, наибольшее количество голосов от гостей достались Тамаре, которая пришла на ивент в купальнике.

"Зважені та щасливі": 16 выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, согласно новым правилам, в номинацию попала одна пара, которая похудела меньше всех – это "желтые" Люда и Саша.

В финал прошли "коричневые" Тамара и Женя. К ним присоединились "розовые" Наташа и Паша. Все четверо голосовали против Саши, получившего второй шанс на проекте ранее.

За шаг до финала шоу "Зважені та щасливі" покинул "желтый" Саша.

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О том, как прошел 15 выпуск "Зважених та щасливих", читайте здесь.

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