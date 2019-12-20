"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто прошел в финал

Четверо участников будут бороться за первенство

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: instagram.com/thebiggestloserua

В этот четверг, 19 декабря, состоялся семнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". На этой неделе участников ждало последнее испытание сезона, которое стало самым сложным за девять лет проекта. Далее узнайте, кто из "зважених" прошел в финал.

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Чтобы попасть в финал, участникам пришлось тянуть самолет с грузом и прыгать с парашютом. На момент выпуска на проекте остались две пары и одиночка – "коричневые" Женя и Тамара, "розовые" Паша и Наташа, а также "желтая" Люда. Именно Людмиле пришлось пройти все сложные этапы одной.

Напомним, что за 17 недель на "Зважених та щасливих" Люда поменяла нескольких партнеров, которые спасали ее на голосовании – участница несколько раз оказывалась под желтой линией.

Так, главный конкурс 9-го сезона начался с самолета, который нужно было протянуть 1,5 км по полю, а перед этим разгрузить стену с мешками весом в то количество кг, которое скинули все участники за 17 недель. На прохождение дистанции было всего три часа плюс традиционные бонус или антибонус за ранее или позднее завершение конкурса.

"Коричневым" Жене и Тамаре досталась самая тяжелая гора мешков. Тяжело пришлось и "желтой" Люде, которая справлялась одна. А вот "розовых" поддержали Лала, Коля, Руслан и Римма.

Первыми сдвинули самолет с места "коричневые", за ними последовали "розовые". Людмиле удалось догнать конкурентов, но внезапно налетела буря и конкурс пришлось прервать.

На последнем взвешивании перед финалом все пятеро участников показали хороший результат, но шансы Люды оказались меньшими. Хотя она и сбросила 7 кг за эту неделю, ее конкуренты избавились от большего количества лишнего веса. Таким образом, шоу "Зважені та щасливі" в 17 выпуске покинула "желтая" Людмила.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон: Тамара, Женя, Люда, Анита, Наташа и Паша Фото: пресс-служба СТБ

Кто прошел в финал 9-го сезона "Зважених та щасливих":

Женя Москаленко Тамара Мумладзе Наташа Кириленко Паша Назаренко

Именно эта четверка встретится в суперфинале "Зважених та щасливих" уже совсем скоро.

Ранее мы рассказывали, как прошел 16-й выпуск "Зважених та щасливих".

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