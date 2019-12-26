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"Зважені та щасливі" 9 сезон: кто стал победителем проекта

26 декабря состоялся грандиозный финал самого весомого шоу страны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:56
"Зважені та щасливі" 9 сезон
"Зважені та щасливі" 9 сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 26 декабря, состоялся грандиозный финал самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". В материале Сегодня.Lifestyle узнайте, кто стал победителем 9-го сезона шоу.

Смотрите сюжет о том, как бывшая спортсменка стала дизайнером одежды плюс-size:

В 9-м сезоне участники прошли самые сложные испытания, подняли тонны веса, упали более 100 раз и преодолели рекордную высоту. Но самым трудным для них было – построить отношения с партнером, найти поддержку, научиться доверять и помогать друг другу.

Вечер фантастических перевоплощений на "Зважених та щасливих" начался с Инны Мазуры. На проект девушка пришла с весом 100 кг, когда она покинула проект, ее вес составил 74 килограмма.

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Следующим на сцену вышел Михаил Воробьев, который пришел на проект с весом 158 кг. Он впечатлил своими изменениями, скинув половину своего веса.

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Далее к зрителям вышла самая скандальная участница этого сезона Рима Пенджиева, которая похудела всего на 10 кг. Но женщина не расстраивается по этому поводу и собирается принять участие в конкурсе "Мисс Plus-size".

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Тарас Яцемирский пришел на проект с весом 174 кг. В грандиозном финале он приятно удивил своим внешним видом, хотя признался, что похудение дается ему с трудом.

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А вот экс-партнерша Тараса – Люда Чаднова – рассказала, что после похудения количество комплиментов в ее адрес увеличилось в несколько раз, но того единственного она все еще не нашла.

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Александр Гончаров после вылета получил второй шанс и вернулся на "Зважені та щасливі", чтобы добиться желаемого веса. В финале он похвастался не только хорошей фигурой, но и тем, что стал более общительным, коммуникабельным и смелым.

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Далее на сцену вышла участница, которая покинула проект на первой неделе – Катя Лукьяшко.

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Лала Алиева хотя не может похвастаться значительным результатом похудения, однако рассказала, что нашла парня, который старше ее на 15 лет.

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Далее на сцену вышел Руслан Садовой, которого пришли поддержать его дети. Он рассказал, что нашел свою любовь и в ближайшее время намерен жениться.

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Алена Гребенюк пришла на "Зважені та щасливі" с весом 107 кг. К слову, вместе с ней худела и ее дочь, ради которой певица и пришла на шоу.

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Сергей Бовтюк также рассказал, что после похудения у него появилось много поклонниц. На проект он пришел с весом 148 кг.

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Следующим перед гостями суперфинала "зважених" предстал самый тяжелый участник этого сезона Коля Крицкий, который не достиг желаемых 115 кг, но продолжает заниматься и работать над собой.

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Аня Богачова удивила присутствующих своими метаморфозами. Девушка рассказала, что после проекта поддерживает общение со своим экс-партнером Колей Ворошновым.

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Победитель первого сезона "Зважених та щасливих" услышал в свой адрес критику от ведущей, но Марина Боржемская выступила на его защиту и сказала, что участник хорошо поработал над собой.

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Далее на сцене появились подопечные Марины Боржемской – "коричневые" Женя Москаленко и Тамара Мумладзе, а также пара Иракли – "розовые" Наташа Кириленко и Паша Назаренко.

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После выхода всех конкурсантов следовало финальное взвешивание, в результате которого определилась победительница домашнего похудения и обладательница 100 тысяч гривен – Люда Чаднова.

Последними на весы стали финалисты Тамара и Женя, а также Наташа и Паша. Весы показали, что в 9-м сезоне "Зважених та щасливих" победили подопечные Иракли Макацария – Наташа Кириленко и Паша Назаренко.

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Ранее тренер "Зважених та щасливих" Иракли Макацария признался, что ходил на свидание с Анной Ризатдиновой.

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победители телепроект телешоу Зважені та щасливі
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