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"Зважені та щасливі" 9 сезон: на проекте появится мафия

В лагерь вернется самая скандальная участница

«Зважені та щасливі»: 14-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 28 ноября, состоится показ четырнадцатого выпуска самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", из которого ранее выгнали сразу двух участников. Каждый год в лагере похудения проходит неделя, когда на проекте появляется мафия.

В 14 эфире Анита Луценко предложит каждому участнику договор с наказаниями для жителей лагеря. Каждый пункт превратится на -1 кг, если мафию не рассекретят. Неплохая возможность получить аж -9 кг!

"Зважені та щасливі": 14-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Если мафию раскроют, все эти килограммы лягут на весы со значением плюс. Кто-то согласится на такое авантюрное предложение и будет на протяжении недели управлять лагерем. Например, выгонит оппонента из лагеря, лишит конкурента руки, вернет кому-то скинутые килограммы, лишит противника сна и другое.

На конкурсе участникам нужно будет удержать авто весом в 2 тоны! Зато победитель получит возможность узнать цвет футболки мафии и на голосовании решить – рассекретить или сохранить имя в тайне.

"Зважені та щасливі": 14-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Также в лагерь вернется самая скандальная участница Рима Пенджиева, которая постарается испортить жизнь своему бывшему – Евгению. Уже сегодня смотрите самый весомый проект страны "Зважені та щасливі" в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы рассказывали, как прошел 13 выпуск проекта "Зважені та щасливі" 9 сезон.

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