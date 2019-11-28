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"Зважені та щасливі" 9 сезон: все подробности 14 выпуска

Узнайте, кто покинул проект сегодня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:29
«Зважені та щасливі»: 14-й выпуск
«Зважені та щасливі»: 14-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

В это воскресенье, 28 ноября, состоялся 14 выпуск шоу "Зважені та щасливі", из которого на минувшей неделе выгнали двоих участников. На этот раз конкурсанты играли в мафию, подставляли друг друга и даже подрались. Кто покинул проект на 14 неделе, узнайте далее.

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В шоу "Зважені та щасливі" появилась мафия. Сразу несколько участников согласились подставить конкурсантов, потому ведущая Анита Луценко выбрала мафию путем жеребьевки.

Первым условием мафии было выгнать из лагеря одного участника, который, однако, сможет присоединиться к своим конкурентам после прохождения конкурса, или получит черную метку в виде +1 кг. Этим "счастливчиком" стала Тамара.

Далее мафия избавила соперника сна и заставила его всю ночь жать кнопку, чтобы сирена не мешала лагерю спать. Саша из "желтой" команды продержался до утра.

Тамара, которую оставили вне лагеря пропустила тренировку и вынуждена была заниматься в лесу одна.
Вернуть все скинутые килограммы ровно на сутки пришлось Паше. Даже на тренировке он вынужден был заниматься с лишними 52 кг.

На конкурсе участникам нужно было удержать авто весом в 2 тоны. Кроме того, если машина покатится, то сгорит конверт с подсказкой – кто на самом деле мафия. Победитель же не только получит заветный конверт, но и путевку в спа-отель.

"Зважені та щасливі": 14-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Первое наказание от мафии еще до старта получил "коричневый" Женя. Ему пришлось стоять босиком на камнях и держать машину. Следом за ним лишился руки Коля Ворошнов, который, решив, что "коричневые" сдались, отпустил веревку и получил антибонус за проигрыш.

Далее на проект вернулась бывшая партнерша Жени Москаленко – Рима Пенджиева. Именно она стала наказанием мафии и провоцировала Женю, чтобы тот проиграл. В сложном конкурсе победу одержали "желтые" Люда и Саша.

"Зважені та щасливі": 14-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Вернувшись с отдыха "желтые" сказали участникам, что мафия – это "синяя" Алена. Ребята не поверили им, и на голосовании большинство было против Тамары и Наташи. Оказалось, что мафией все это время был "розовый" Павел, а Люда и Саша обманули "зважених", чтобы получить бонусные -3 кг.

По итогам взвешивания под угрозой вылета оказались Люда и Алена. Колю и Женю ведущая Анита Луценко выгнала из проекта за драку. Рима решила отказаться от шанса вернуться на проект и ушла.

На 14 неделе шоу "Зважені та щасливі" покинула Алена Гребенюк.

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Ранее мы рассказывали, как прошел 13 эфир шоу "Зважені та щасливі".

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