"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как сейчас выглядит вылетевший участник

На прошлой неделе проект из проекта выбыл Александр Гончаров

Александр Гончаров выбыл из шоу Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся четвертый выпуск проекта "Зважені та щасливі". В этот раз шоу покинул Александр Гончаров, который пришел с весом 167 кг и скинул в лагере похудения 18 кг.

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С детства Сашей занимались мама с бабушкой, папа мало времени уделял ребенку. С 11 лет он начал набирать вес на бабушкиных пирожках. На проекте Саша раскрылся и начал становиться более уверенным. Но на голосовании участники отдали предпочтение Коле из розовой команды с весом 200 кг, посчитав, что ему поддержка сейчас нужнее.

Александр Гончаров до и после Фото: пресс-служба СТБ

На ток-шоу "Зважся!" Александр поразил своим внешним видом всех. "Я уже не помню, как чувствовал себя в том старом теле. Смотрю на видео и не понимаю, кто это. Вроде бы прошло не так много времени, но как будто дальний родственник", – комментировал радостно Александр Гончаров.

Тренер Саши Марина Боржемская сказала, что она очень гордится им. Он много времени уделяет спорту, постоянно звонит и спрашивает о тренировках и новых упражнениях. "Саша хочет хорошо выглядеть, и мы видим результат", – комментирует Марина.

Александр Гончаров и Анита Луценко Фото: пресс-служба СТБ

Саша признался, что первую неделю после проекта вес стоял, а потом пошел вниз.

"Во-первых, дома у участников уже не так много тренировок, как в лагере. Во-вторых, после возвращения домой, они позволяют себе расслабиться, вспомнить вкус вредных продуктов и тд. Из-за этого вес прибавляется. Когда они берут себя в руки, возвращаются к правильному питанию и тренировкам, вес идет вниз и процесс налаживается. Конечно, у тех, кто действительно хочет похудеть", – рассказывает Светлана Фус.

Также диетолог проекта дала совет Саше, смотря на его ситуацию: нужно есть больше углеводов, поскольку в его рационе много белков и мало углеводов. Нужен баланс, ведь Саша тренируется 6 раз в неделю.

В студию "Зважся!" пришел участник восьмого сезона Богдан из зеленой команды, который поделился своей жизнью после "Зважених".

Богдан до Фото: пресс-служба СТБ

После проекта он решил не просто худеть, а заняться силовым спортом. В этом ему помог тренер прошлого сезона Василий Вирастюк, и Богдан стал стронгменом. Несмотря на то, что он тоже был неуверенным, как и Саша, вместе с килограммами ушла стеснительность. К тому же, девушки часто подходят знакомиться или пишут первыми. Сейчас у Богдана есть серьезные отношения.

Богдан после Фото: пресс-служба СТБ

Как сложится судьба Саши и на сколько еще килограмм он похудеет, узнаем уже в финале на телеканале СТБ.

Ранее участница "Зважені та щасливі 9" рассказала трагичную историю о маме.

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