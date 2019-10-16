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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевшая участница

Смотрите, как преобразилась Лала Алиева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Лала Алиева и Руслан Садовой
Лала Алиева и Руслан Садовой
Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся седьмой выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Участникам пришлось преодолеть испытание на высоте между домами. До финиша не смог дойти никто, но почти все отработали свои антибонусы. У команды оранжевых был самый большой антибонус за всю историю проекта – +20кг! От которого, конечно, они не смогли избавиться.

О том, как быстро похудеть в талии, смотрите в сюжете:

Так, под желтой линией оказалась Лала из оранжевой команды и Наташа из розовой. Участники посчитали, что Наташа более сильный конкурент и работает на проекте лучше. Домой поехала 23-летняя Лала Алиева. Ее начальный вес был 178 кг.

Лала Алиева и Анита Луценко
Лала Алиева и Анита Луценко
Фото: пресс-служба СТБ

В ток-шоу "Зважся!" Лала пришла в платье и на каблуках. Учитывая ее стартовый вес, похудение было заметно, но тренер девушки Иракли Макацария уверен, что поработать еще нужно хорошенько. И потом можно даже побороться в финале за победу в домашнем похудении.

Лала Алиева
Лала Алиева
Фото: пресс-служба СТБ

Смотря на дневники питания, Светлана Фус заметила некоторые ошибки в рационе Лалы. "Не рекомендую перекусывать просто фруктами. Лучше это делать после какой-то еды. Например, салат с белком и фрукт, который идет за этим салатом. Поскольку при таком весе как у Лалы стоит следить за поступлением простых углеводом, которые стимулируют выработку инсулина", – комментирует Светлана Фус.

Лала Алиева
Лала Алиева
Фото: пресс-служба СТБ

Обычный человек, который занимается спортом и комфортно себя чувствует, может перекусить просто фруктом. Если человек худеет или есть лишний вес, фрукты должны употребляться после какого-то приема пищи.

Лала пришла на проект с весом 178 кг, на данный момент ее вес – 138 кг. Лала не настроена сбавлять обороты, и какой она выйдет в финале, увидим в декабре на телеканале СТБ.

Ранее мы писали, кто покинул шоу в шестом выпуске.

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