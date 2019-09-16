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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевшая участница сейчас

На прошлой неделе шоу покинула Инна Мазура

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Инна Мазура выбыла из шоу
Инна Мазура выбыла из шоу
Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся третий выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Поскольку на проекте была женская неделя, домой должна была уехать одна из участниц. По результатам голосования лагерь похудения покинула участница Инна Мазура, которая на последней неделе скинула 0 кг.

В субботу в ток-шоу "Зважся!" на телеканале СТБ зрители увидели, как участница выглядит сейчас и продолжает ли похудение. Когда Инна зашла в студию, ее тренер Иракли Макацария сразу отметил, что время после проекта не прошло зря. Та Инна, которая пришла на проект, и та Инна, которую мы видим сейчас – два разных человека.

Инна Мазура пришла на проект с весом 100 кг
Инна Мазура пришла на проект с весом 100 кг
Фото: пресс-служба СТБ

"Я чувствую себя по-другому. Еще есть много над чем работать, и я стремлюсь к этому. Все благодаря проекту. В жизни у меня все хорошо. Я уехала из города, где жила. Мне пришлось переехать к маме в деревню. Не хожу в зал, но занимаюсь дома с тем, что есть: лавки, деревья. Главное желание, а не спортзал", – считает Инна.

Участница призналась, что иногда думает о сладком и ей даже снятся сны про конфеты.

"Если тянет на сладкое, значит, не хватает сложных углеводов: каши, овощи и фрукты. Не нужно утром сразу кушать много овсянки. Важно распределить дозировано, чтобы углеводная энергия поступала маленькими порциями. Если появляется желание поесть сладкого, пересмотрите рацион", – посоветовала диетолог Светлана Фус.

Инна Мазура после ухода из проекта
Инна Мазура после ухода из проекта
Фото: пресс-служба СТБ

Ведущая Анита Луценко попыталась узнать у Светланы, откуда появился миф, что при похудении нельзя есть каши, макароны и картошку. "Я не знаю, не могу найти концов. Но это точно пошло из спорта. Когда спортсмены сушатся, они это применяют. Но наши люди не понимают, что так можно питаться лишь на короткий срок для определенных целей. Незнанием женщины доводят себя до проблем по женской части и анорексии. Мы разные по конституции. Есть люди, для которых каши вечером не просто можно, а нужно есть. И никуда не будет откладываться", – комментирует Светлана.

Начальный вес Инны – 100 кг. Сейчас ее вес составляет – 74 кг. За четыре месяца Инна Мазура похудела на 26 кг.

Инна Мазура и Иракли Макацария
Инна Мазура и Иракли Макацария
Фото: пресс-служба СТБ

Также Инна переживала, что мужчины обращают внимание только на ее грудь. И от этого часто заедала стресс. Она даже думала о том, чтобы уменьшить грудь. В студии "Зважся!" пластический хирург дал девушке рекомендации на этот счет. Решится ли Инна на такой шаг, узнаем в декабре на финале самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі".

 Также узнайте, кто покинул проект во втором выпуске "Зважені та щасливі".

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