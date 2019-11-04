"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевшая участница сейчас

В десятом выпуске проект покинула "розовая" Наташа Кириленко

Наталья Кириленко покинула "Зважені та щасливі" 9 Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся десятый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Так как ранее Тарас из "желтой" команды нарушил график выбывания участников, шоу должна была покинуть девушка. На голосовании участники решили оставить в проекте "красную" Аню, а Наташа Кириленко отправилась домой.

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На ток-шоу "Зважся!" Наташа поразила всех своим результатом. Не только внешним, но и внутренним.

Наталья Кириленко "тогда" и "сейчас" Фото: пресс-служба СТБ

"Обожаю Наташу как минимум за то, что она из заносчивой барышни и грубой хамки превратилась в красотку, умеющую говорить и видеть себя со стороны. Каждый раз, когда Наташа смотрит на себя "прошлую" она вздрагивает и ей реально стыдно за себя, но классной, когда человек смог это увидеть и изменить", – поделилась своими впечатлениями в соцсетях Анита Луценко.

Наталья на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

Несмотря на то, что Наташа покинула проект в одиннадцатом выпуске, каждый год в лагере похудения проходит неделя возвращения участников. Все выбывшие могут побороться за то, чтобы вернуться на проект. Сможет ли Наташа из розовой команды снова худеть в лагере, увидим уже в этот четверг.

Наталья Кириленко на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

Наташа пришла на проект с весом 118 кг, на ток-шоу "Зважся!" весы показали 77 кг! То есть, она уже скинула 41 кг. Какой же результат Наташа покажет в финале, можем только представить.

Ранее мы писали, что участник четвертого сезона "Зважених та щасливих" женился.

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