"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевшая участник сейчас

В двенадцатом выпуске шоу покинула Анна Богачова

Анна Богачова и Николай Ворошнов Фото: пресс-служба СТБ

На прошлой неделе состоялся двенадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. По итогам голосования лагерь похудения покинула Аня из красной команды, партнерша Коли Ворошнова, за которой он пошел следом и самостоятельно покинул лагерь похудения. Вернется ли он в проект, узнаем в этот четверг.

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А пока в ток-шоу "Зважся!" наслаждаемся прекрасными результатами Ани, которая выглядит изумительно – улыбчивая и с новой прической! Бывшая спортсменка (с детства занималась пауэрлифтингом) Анна пришла на проект с весом 123 кг, а сейчас на весах – 85 кг. Это значит, что девушка уже скинула 38 кг, а какой же результат она покажет в финале, можно только представить.

Анна до и после Фото: пресс-служба СТБ

Также Анна из Диканьки переехала в Киев и работает в … фитнес-центре. Правда, пока не тренером, а менеджером в отделе продаж.

Анна на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

В студию поддержать участница пришла еще одна спортсменка – всемирноизвестная гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая рассказала о трудностях тренировок и постоянном взвешивании себя и продуктов.

Анна Ризадинова на ток-шоу "Зважся!" Фото: пресс-служба СТБ

"Нас не отпускают на отдых. 3 января мы заходим в зал и 28 декабря из него выходим. Когда у меня получилось вырваться в отпуск после Олимпийских игр, я оторвалась так, что набрала 5 кг. Наверное, это произошло потому, что мы постоянно держим себя в рамках. Мы взвешиваем каждый грамм и сами взвешиваемся 4 раза в день. У нас есть график: мы взвешиваемся до первой тренировки, после первой, перерыв перед второй и после второй. Тренеры запрещают даже пить воду. Говорят, что каждые 200 грамм отображаются на нашем теле. И первое, что я кладу с собой в поездки – весы. У меня есть портативные, которые складываются", – поделилась секретами Анна Ризатдинова.

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