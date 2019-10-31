"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в десятом выпуске

На этой неделе участники стали "родителями"

«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 10 выпуске Фото: пресс-служба СТБ

В этот четверг, 31 октября, состоялся 10 выпуск шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон, который ранее покинул еще один участник. Узнайте, как прошел эфир самой весомой программы страны далее в материале.

На этот раз ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко решила устроить детскую неделю – в лагерь похудения прибыли гости возрастом от 9 до 12 лет и весом от 75 до 116 кг. Каждая пара стала родителями ребенка с лишним весом ровно на семь дней.

"Коричневым" Тамаре и Евгению достался 13-летний Кирилл с непростым характером. Он также единственный маленький участник, который сам не заинтересован в том, чтобы похудеть.

"Желтой" Людмиле предстояло уговорить младшую участницу съесть морскую капусту, любитель шаурмы и пиццы 12-летний Евгений стал подопечным "красных" Анны и Николая, а "синей" Алене предстояло научиться вместе с 13-летней Настей прыгать через козла.

Не всем командам удалось собраться с силами и справиться с заданиями десятой недели. Но их ждала более сложная задача: "зважені" должны были качать пресс на платформе над бассейном и не упасть в воду. Лучшие результаты показали "желтые"

Под желтой линией, после взвешивания и распределения дополнительных баллов, оказались "розовые" и "красные". Учитывая, что на прошлой неделе "Зважені та щасливі" покинул Тарас, уступив место Людмиле, сегодня проект покинет девушка. Участники проголосовали против Натальи Кириленко.

Николай Крицкий покинул "Зважені та щасливі" 9 Фото: пресс-служба СТБ

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