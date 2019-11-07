"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в одиннадцатом выпуске

Узнайте, против кого проголосовали участники

«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 11 выпуске Фото: instagram.com/thebiggestloserua

Сегодня, 7 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск проекта "Зважені та щасливі" 9-й сезон. Далее узнайте, как прошел эфир, и кто покинул шоу незадолго до финала.

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Ведущая Анита Луценко внесла в шоу изменения – начиная с этого выпуска, пары и одиночки будут узнавать о том, какая номинация (женская или мужская) на этой неделе, непосредственно перед взвешиванием. Таким образом конкурсанты не будут лениться на тренировках.

На время испытания 11-й недели "желтая" Людмила и "розовый" Паша объединились в пару. Перед началом конкурса мужчинам показали видео, на которых участники высказывали свое мнение друг о друге. После этого каждый выбрал своего "дуэлянта".

"Зважені та щасливі" 11-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Во время самого экстремального конкурса "зваженим" пришлось на высоте 30 м перебраться с одной стороны конструкции на противоположную при помощи одной веревки. Между "красными" и "коричневыми" разыгралась нешуточная борьба. Однако вскоре Николай сдался, что пошло на пользу Евгению.

Следующими за первенство боролись Паша и Руслан. В результате -2 кг у пары "синих", а их противники "желто-розовые" не получили бонуса, но также избежали антибонуса.

"Зважені та щасливі" 11-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Тренеры и ведущая шоу решили проучить "зважених" путем возвращения выбывших участников, которые ушли слишком рано и стали жертвой заговоров на проекте. Сегодня на "Зважені та щасливі" снова появились Саша, Лала, Наташа и Коля. Они также должны были пройти испытание на высоте.

Александр вызвал на дуэль Алену, а Лала принялась делить своего бывшего партнера – "синего" Руслана с Аленой. "Синие" во второй раз стали победителями конкурса и получили бонусом -2 кг. "Розовые" вызвали на дуэль "коричневых" Женю и Тамару. Примечательно, что Женя помог Наташе, подав ей флаг, благодаря которому она и Николай получили 0 кг, вместо антибонуса.

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Хороший результат на сегодняшнем взвешивании показали "коричневые". В номинацию сегодня мог попасть абсолютно любой участник, и под желтой линией оказались "розовый" Николай, который скинул наименьшее количество кг, а также "синий" Руслан.

Во время голосования участники 9-го сезона "Зважених та щасливих" избавились от Руслана.

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Руслан Садовой пришел на проект с весом 129 кг. На одиннадцатой неделе его вес составил 100 кг. в самом начале проекта он был в паре с Лалой, а затем променял ее на Алену. К слову, сегодня Руслан впервые попал под желтую линию.

Ранее мы писали, как прошел 10-й выпуск шоу "Зважені та щасливі".

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