Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в одиннадцатом выпуске

Узнайте, против кого проголосовали участники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:16
«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 11 выпуске
«Зважені та щасливі»: кто покинул проект в 11 выпуске
Фото: instagram.com/thebiggestloserua

Сегодня, 7 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск проекта "Зважені та щасливі" 9-й сезон. Далее узнайте, как прошел эфир, и кто покинул шоу незадолго до финала.

Смотрите, как похудеть без спортзала, в сюжете:

Ведущая Анита Луценко внесла в шоу изменения – начиная с этого выпуска, пары и одиночки будут узнавать о том, какая номинация (женская или мужская) на этой неделе, непосредственно перед взвешиванием. Таким образом конкурсанты не будут лениться на тренировках.

На время испытания 11-й недели "желтая" Людмила и "розовый" Паша объединились в пару. Перед началом конкурса мужчинам показали видео, на которых участники высказывали свое мнение друг о друге. После этого каждый выбрал своего "дуэлянта".

"Зважені та щасливі" 11-й выпуск
"Зважені та щасливі" 11-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Во время самого экстремального конкурса "зваженим" пришлось на высоте 30 м перебраться с одной стороны конструкции на противоположную при помощи одной веревки. Между "красными" и "коричневыми" разыгралась нешуточная борьба. Однако вскоре Николай сдался, что пошло на пользу Евгению.

Следующими за первенство боролись Паша и Руслан. В результате -2 кг у пары "синих", а их противники "желто-розовые" не получили бонуса, но также избежали антибонуса.

"Зважені та щасливі" 11-й выпуск
"Зважені та щасливі" 11-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Тренеры и ведущая шоу решили проучить "зважених" путем возвращения выбывших участников, которые ушли слишком рано и стали жертвой заговоров на проекте. Сегодня на "Зважені та щасливі" снова появились Саша, Лала, Наташа и Коля. Они также должны были пройти испытание на высоте.

Александр вызвал на дуэль Алену, а Лала принялась делить своего бывшего партнера – "синего" Руслана с Аленой. "Синие" во второй раз стали победителями конкурса и получили бонусом -2 кг. "Розовые" вызвали на дуэль "коричневых" Женю и Тамару. Примечательно, что Женя помог Наташе, подав ей флаг, благодаря которому она и Николай получили 0 кг, вместо антибонуса.

INSTAGRAM

Хороший результат на сегодняшнем взвешивании показали "коричневые". В номинацию сегодня мог попасть абсолютно любой участник, и под желтой линией оказались "розовый" Николай, который скинул наименьшее количество кг, а также "синий" Руслан.

Во время голосования участники 9-го сезона "Зважених та щасливих" избавились от Руслана.

INSTAGRAM

Руслан Садовой пришел на проект с весом 129 кг. На одиннадцатой неделе его вес составил 100 кг. в самом начале проекта он был в паре с Лалой, а затем променял ее на Алену. К слову, сегодня Руслан впервые попал под желтую линию.

Ранее мы писали, как прошел 10-й выпуск шоу "Зважені та щасливі".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Иракли Макацария об отношениях: "Мы, мужчины, бываем туповаты" “Зважені та щасливі” 9-й сезон: как выглядит вылетевшая участница сейчас Ксения Мишина рассказала, как похудела на 30 килограммов
похудение телешоу Зважені та щасливі
Реклама

Новости партнеров

Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа

Популярные статьи

Сегодня, 17:13Fun

Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

Сегодня, 11:57Fun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Сегодня, 10:54Шоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

Вчера, 13:31Шоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

Вчера, 12:49Fun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

Вчера, 11:48Психология

2020 год – високосный или нет

Вчера, 10:58Психология

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем

5 ноябряТехно

Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti

5 ноябряТехно

Microsoft дарит пользователям Windows 10 бесплатный Office

5 ноябряTravel

Туристы смогут бесплатно пожить в 64 странах мира

5 ноябряTravel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

5 ноябряFun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

5 ноябряШоу-бизнес

День рождения Ксении Собчак: ТОП-5 громких скандалов с участием звезды

5 ноябряПсихология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

Новости партнеров

Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
Украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Рідні онкохворої Заворотнюк перервали мовчання у мережі (фото)
Рідні онкохворої Заворотнюк перервали мовчання у мережі (фото)
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых