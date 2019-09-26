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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в пятом выпуске

Узнайте, как прошел новый выпуск шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:05
"Зважені та щасливі 9": кто покинул проект в пятом выпуске
"Зважені та щасливі 9": кто покинул проект в пятом выпуске
Фото: instagram.com/thebiggestloserua

На пятой неделе проект "Зважені та щасливі 9" покинула еще одна участница. Напомним, что в прошлом выпуске участники выбрали новых партнеров, при этом, на шоу появилось двое одиночек – Рима и Николай.

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Очередной сложный конкурс на "Зважені та щасливі" предлагает участникам высокий бонус в виде -6 кг. Наталья "розовая" – одна из троих одиночек, которой пришлось преодолевать дистанцию без помощи партнера. Благодаря моральной поддержке Павла, девушка заработала -3 кг. А вот своенравная Рима отказалась участвовать в конкурсе, за что получила штрафные +2 кг.

"Коричневые", "красные" и "желтые" набрали сегодня высшие баллы. Результат "синих" -5 кг, одиночка Николай, оказавшийся под угрозой вылета на прошлой неделе, показал хороший результат и также заработал -5 кг.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон
"Зважені та щасливі" 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Тренеры решили сделать участникам сюрприз и показали им видео от родных и близких, чем довели "зважених" до слез. Кроме того, за лучшую тренировку команда Иракли получила возможность позвонить своим детям и поговорить с ними.

В пятом выпуске общие баллы, заработанные в конкурсе, участники могли в тайне от своего партнера обменять на услуги и желания для себя. Большинство конкурсантов оставили баллы для взвешивания, а "коричневый" Евгений потратил все -6 баллов на пиво и массаж, Сергей из пары "синих" выбрал шоколадное обертывание для своей партнерши, Анна из "красных" подарила Николаю Playstation.

На этой неделе под желтой линией оказались Лала и Рима. Традиционного голосования не случилось, так как Рима решила покинуть проект, уступив место Лале из команды "оранжевых".

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Ведущая Анита Луценко и тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария отказались работать с конкурсантами на следующей неделе, обвинив "зважених" в том, что они обленились и перестали работать над собой. Удастся ли парам вернуть доверие тренеров, узнайте в новом выпуске "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ.

Также читайте, почему расстались победители седьмого сезона "Зважені та щасливі".

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