"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в шестом выпуске

Узнайте, как прошел новый выпуск шоу

"Зважені та щасливі 9": кто покинул проект в шестом выпуске Фото: instagram.com/thebiggestloserua

В четверг, 3 октября, вышел шестой эфир самого весомого проекта Украины "Зважені та щасливі 9". Далее читайте, кто покинул шоу на этой неделе.

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Сегодня ведущими "Зважені та щасливі" стали участники восьмого сезона Александр Валигурский и Наталья Мотыка. Напомним, что на прошлой неделе ведущая Анита Луценко и тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария отказались работать с конкурсантами, потому что те "обленились и перестали работать над собой".

Так, в очередном выпуске "зважені" вынуждены были тащить на встречу со своим партнером его родных в прицепах. Расстояние – 10 км. Но усложняли и без того тяжелый путь участникам вопросы пассажиров.

У Ани из команды красных мама Николая поинтересовалась, есть ли у пары взаимная симпатия. "Вы загоняете меня в краску. Наверное да", – ответила участница. Она добавила, что Николай – единственный человек, которому можно доверять. "Возможно то, что я в Колю влюблюсь", – призналась "красная" Аня.

Сам же Николай Ворошнов прокомментировал слух о том, были ли у них отношения с Анитой Луценко после первого сезона. "Это останется моей тайной. Моей с Анитой", – сказал Коля.

"Зважені та щасливі" 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

Особенно сложно испытание далось "оранжевой" Лоле, и Наталье из команды розовых. Последней даже понадобилась помощь медиков. Тем не менее, все участники преодолели дистанцию и подарили 34 минуты общения с родными одиночке Николаю, который не смог принять участие в конкурсе.

Сегодняшняя тренировка "зважених" прошла без звездных наставников. Каждая команда разработала свою тактику, но дала ли она нужный результат – будет известно на контрольном взвешивании.

В шестом выпуске "Зважені та щасливі 9" под желтой линией оказались "розовый" Павел и "синий" Сергей. Голосование определило, что на этот раз проект покинет Сергей Бовтюк.

Сергей Бовтюк Фото: instagram.com/bigstb/

Сергей Бовтюк пришел на проект с весом 148 кг. 42-летний предприниматель мечтает обзавестись семьей. В шоу "Зважені та щасливі" Сергей был в паре с Аленой Гребенюк.

Также узнайте, кто покинул шоу "Зважені та щасливі" в прошлом выпуске.

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