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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в восьмом выпуске

Узнайте, как прошла новая неделя шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
«Зважені та щасливі» 9-й сезон: кто покинул проект в 8 выпуске
«Зважені та щасливі» 9-й сезон: кто покинул проект в 8 выпуске
Фото: пресс-служба СТБ

В четверг, 17 октября, в новом эфире шоу "Зважені та щасливі", которое на прошлой неделе покинула еще одна девушка, участников снова ждал обмен партнерами. Как прошел восьмой выпуск самого весомого проекта страны, читайте далее.

Чем опасно быстрое похудение, смотрите в сюжете:

Первый конкурс заставил мужчин изваляться в грязи. Каждый из них находился внизу платформы, на которой стояли девушки. Участникам предстояло подняться по канату на платформу, чтобы партнерши собрали с него грязь в специальную колбу. Той из них, которая соберет больше всего пообещали бонус: -2 кг на взвешивании для своего мужчины из пары. А также +1 и -1 кг, которые она по желанию сможет добавить другим участникам при подведении итогов.

Хуже всех с заданием справился "красный" Николай Ворошнов, который не поднялся на платформу ни разу. А вот его партнерша, Анна Богачова, стала победительницей конкурса.

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На тренировке Иракли Макацария похвалил работу Павла Назаренко и Алены Гребенюк, которых назвал претендентами на победу. Марина Боржемская посоветовала Людмиле Чадновой умерить командный тон, а также похвалила партнера Люды по проекту Тараса Яцемирского.

Взвешивание показало, что самый лучший результат этой недели принадлежит Руслану Садовому, который похудел на 6 кг. Второй результат был у команды "коричневых" Евгения и Тамары. Вместе они сбросили 8 кг за неделю.

В зоне риска в восьмом выпуске "зважених" оказались пары "желтых" и "розовых". После голосования шоу покинул Николай Крицкий. Он пришел с весом 223 кг и похудел до 188 кг.

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Финальным этапом была смена партнеров. Отметим, что право выбора было только у девушек. Ранее участники решили собраться и обсудить, варианты обмена. Но мужчины лукавили – Евгений Москаленко советовал другим не связываться со своей напарницей Тамарой, поскольку она "капризничает и тянет вниз". А за кадром признался, что никуда ее не отпустит.

Так, Алена, которая была без пары, выбрала одиночку Руслана, хотя раздумывала и над кандидатурой Павла. Остальные подтвердили, что хотят оставить все, как есть.

Ранее мы писали, что участница "Зважені та щасливі" оскандалилась в 5-м выпуске шоу.

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