"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект во втором выпуске

Узнайте, как прошел второй выпуск шоу

Зважені та щасливі 9: кто покинул проект во втором выпуске Фото: instagram.com/thebiggestloserua

В четверг, 5 сентября, на телеканале СТБ показали второй выпуск 9 сезона шоу "Зважені та щасливі". Узнайте, кто из участников на этот раз покинул проект вслед за Екатериной Лукьяшко.

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На этой неделе участников проекта "Зважені та щасливі" 9-й сезон ждал конкурс "Твистер". Удерживаясь на необычной конструкции посреди водоема пары могли заработать для себя бонусы в виде фена, электронной книги, шашлычницы, ноутбука, плейстейшн и т.д.

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Отметим, что команда коричневых Михаил и Тамара отказались от участия из-за травмы ноги Миши, который получил +2 кг от ведущей Аниты Луценко. Неудачей конкурс завершился также для Александра, который в минувшем выпуске остался без партнерши. В воду прыгнули и красные – Николай и Анна.

Продержаться пять минут на конструкции оказалось непосильной задачей для Римы и Жени из команды Марины Боржемской, а также Натальи с Николаем из команды Иракли Макацария.

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По итогам взвешивания за желтой линией оказались подопечные Макацария – Сергей из пары синих и Михаил из пары коричневых. Их судьбы на проекте оказались в руках других участников, которые все же проголосовали против Михаила. Он получил 4 голоса "против" и покинул шоу "Зважені та щасливі" во втором выпуске.

Михаил Воробьев и Тамара Мумладзе Фото: пресс-служба СТБ

Михаил Воробьев из Киеве работает мастером мужских стрижек на Троещине. Ему 34 года. На проект он пришел с весом 158 кг, но за две недели ему удалось скинуть 9 кг.

Миша уже в 11 классе весил 96 кг, а после неудачной операции на ноге в 2009 году – 110 кг. На шоу "Зважені та щасливі" Михаил пришел, чтобы улучшить здоровье свое, а в будущем мечтает найти свою любовь.

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