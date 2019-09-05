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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект во втором выпуске

Узнайте, как прошел второй выпуск шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:32
Зважені та щасливі 9: кто покинул проект во втором выпуске
Зважені та щасливі 9: кто покинул проект во втором выпуске
Фото: instagram.com/thebiggestloserua

В четверг, 5 сентября, на телеканале СТБ показали второй выпуск 9 сезона шоу "Зважені та щасливі". Узнайте, кто из участников на этот раз покинул проект вслед за Екатериной Лукьяшко.

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На этой неделе участников проекта "Зважені та щасливі" 9-й сезон ждал конкурс "Твистер". Удерживаясь на необычной конструкции посреди водоема пары могли заработать для себя бонусы в виде фена, электронной книги, шашлычницы, ноутбука, плейстейшн и т.д. 

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Отметим, что команда коричневых Михаил и Тамара отказались от участия из-за травмы ноги Миши, который получил +2 кг от ведущей Аниты Луценко. Неудачей конкурс завершился также для Александра, который в минувшем выпуске остался без партнерши. В воду прыгнули и красные – Николай и Анна. 

Продержаться пять минут на конструкции оказалось непосильной задачей для Римы и Жени из команды Марины Боржемской, а также Натальи с Николаем из команды Иракли Макацария. 

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По итогам взвешивания за желтой линией оказались подопечные Макацария – Сергей из пары синих и Михаил из пары коричневых. Их судьбы на проекте оказались в руках других участников, которые все же проголосовали против Михаила. Он получил 4 голоса "против" и покинул шоу "Зважені та щасливі" во втором выпуске. 

Михаил Воробьев и Тамара Мумладзе
Михаил Воробьев и Тамара Мумладзе
Фото: пресс-служба СТБ

Михаил Воробьев из Киеве работает мастером мужских стрижек на Троещине. Ему 34 года. На проект он пришел с весом 158 кг, но за две недели ему удалось скинуть 9 кг. 

Миша уже в 11 классе весил 96 кг, а после неудачной операции на ноге в 2009 году – 110 кг. На шоу "Зважені та щасливі" Михаил пришел, чтобы улучшить здоровье свое, а в будущем мечтает найти свою любовь. 

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит вылетевшая участница шоу "Зважені та щасливі".

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