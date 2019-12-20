"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул шоу в 17-м выпуске

Узнайте, как прошла предпоследняя неделя на проекте

"Зважені та щасливі": кто покинул шоу в 17 выпуске Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 19 декабря, состоялся семнадцатый выпуск самого весомого проекта страны "Зваженітащасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждало последнее испытание сезона, которое стало самым сложным за девять лет проекта.

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Напомним, что на проекте остались Людмила, Наталья, Павел, Евгений и Тамара. Чтобы попасть в финал, им пришлось нести не только собственный скинутый вес, но и всех выбывших участников, тянуть самолет без посторонней помощи и преодолеть страх высоты, прыгнув с парашютом. Стоит отметить, что Людмила из желтой команды осталась без партнера, а это значит, что все этапы ей пришлось пройти одной.

В финальное испытание вошло все самое сложное, что участники делали за 9 лет проекта. Некоторые из полуфиналистов боятся высоты, что значительно усложнило им прохождение задания.

Так, главный конкурс 9-го сезона "Зважених та щасливих" начался с самолета, который нужно было протянуть 1,5 км по полю, а перед этим разгрузить стену с мешками весом в то количество кг, которое скинули все участники за 17 недель. При этом, конкурсанты получили бонусы от экс-участников в виде мешков, которые можно было скинуть и не переносить в самолет. На прохождение дистанции было всего три часа, плюс традиционные бонус или антибонус за ранее или позднее завершение конкурса.

"Коричневым" Жене и Тамаре досталась самая тяжелая гора мешков. Тяжело пришлось и "желтой" Люде, которая справлялась одна. А вот "розовых" поддержали Лала, Коля, Руслан и Римма.

Первыми сдвинули с места самолет "коричневые", за ними последовали "розовые". Людмиле удалось догнать конкурентов, но внезапно налетела буря и конкурс пришлось прервать.

Несмотря на хороший старт, Женя и Тамара уступили Наташе с Пашей, которые финишировали первыми. Ведущая Анита Луценко предложила "коричневым" помочь Люде, но те отказались. А вот "розовые" оказали поддержку конкурентке и протянули вместе с ней самолет к финишной линии.

Второй этап – прыжок с парашютом. Первыми прыгали Женя и Тамара. Несмотря на страх перед высотой, они прыгнули и оказались первыми у весов – в 17 выпуске "Зважених та щасливих" процедура взвешивания проходила на открытом воздухе.

А вот "розовому" Павлу прыгать с парашютом запретили из-за превышения допустимого веса.

На последнем взвешивании перед финалом все пятеро участников показали хороший результат, но шансы Люды оказались меньшими. Таким образом, шоу "Зважені та щасливі" в 17 выпуске покинула "желтая" Людмила.

Ранее мы писали, как прошел 16 выпуск "Зважених та щасливих".

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