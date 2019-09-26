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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: почему тренеры откажутся тренировать участников

Узнайте, кто из участниц покинет проект

«Зважені та щасливі» 5-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 26 сентября, состоится пятый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который в прошлый четверг покинул ещё один участник. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На пятой неделе участники встретятся на горе высотой в 20 метров.

Командам придется добраться до верхушки, лежа на спине, а единственное, что им будет помогать – общий гриф. Благодаря ему пары будут цепляться и подтягиваться.

"Зважені та щасливі": 5 выпуск Фото: пресс-служба СТБ

На одиночек будет ждать еще больший сюрприз – они будут подниматься самостоятельно. Но за эти сверх усилия Анита подготовила неслыханный бонус за победу – минус 6 кг. Алене снова придется мотивировать своего партнера, а Руслану – успокаивать истерики Лалы.

"Зважені та щасливі": 5 выпуск Фото: пресс-служба СТБ

После конкурса участники смогут свои бонусные килограммы обменять на маникюр, массаж или даже просмотр футбола с пивом! Пойдут ли на такой риск пары или оставят все килограммы до взвешивания?

Марина и Иракли пожалеют своих подопечных и устроят приятную неожиданность – покажут видеообращения от родных, а также разыграют пятиминутный разговор по телефону. И самое напряженное взвешивание проекта. Какие результаты участников заставят Аниту и тренеров уйти из проекта?!

Смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ самый весомый проект страны "Зважені та щасливі".

Ранее мы писали, как выглядит вылетевшая участница "Зважені та щасливі" сейчас.

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