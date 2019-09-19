"Зважені та щасливі" 9-й сезон: в новом выпуске участники обменяются партнерами

Осилят ли "зважені" новое испытание

«Зважені та щасливі» 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 19 сентября, зрители увидят четвертый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждет первый обмен партнерами.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Большинство из пар нашли общий язык, но есть и те, кто не смог или не захотел. Поэтому у конкурсантов есть шанс выбрать нового партнера. Но перед этим Анита проведет анкетирование и спросит, кто с кем точно не хочет быть в паре. Никто не догадывается, что это повлияет на условия испытания.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

По условиям конкурса парам нужно подняться на двадцатиметровую высоту по неустойчивой лестнице. Кто первый – получит бонус, кто последний – антибонус. Есть маленький нюанс – некоторые ступени лестницы будут подпилены и могут сломаться. Поврежденные ступени отвечают количеству участников, которые не хотят быть в паре с конкурсантом. Например, проломились три ступени – значит, три участника не хотят быть в паре с этим парнем/девушкой.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

Не у всех пар получалось легко проходить конкурс. "Я ненавижу проигрывать. Ненавижу, когда у меня что-то не получается. Это сводит с ума", – комментировал Николай Ворошнов. Удастся ли красной команде преодолеть конкурс и не получить +2 кг?

Также на этой неделе пройдет церемония обмена партнерами. Останутся ли вместе Коля Ворошнов и его партнерша? Учитывая, что большинство участников считают, что между ними больше, чем партнерские отношения. И кто станет партнером самой скандальной участницы Римы? Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ смотрите самый весомый проект страны "Зважені та щасливі".

О том, кто покинул шоу в предыдущем выпуске, узнайте здесь.

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