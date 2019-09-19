Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі" 9-й сезон: в новом выпуске участники обменяются партнерами

Осилят ли "зважені" новое испытание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
«Зважені та щасливі» 9 сезон
«Зважені та щасливі» 9 сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 19 сентября, зрители увидят четвертый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждет первый обмен партнерами.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Большинство из пар нашли общий язык, но есть и те, кто не смог или не захотел. Поэтому у конкурсантов есть шанс выбрать нового партнера. Но перед этим Анита проведет анкетирование и спросит, кто с кем точно не хочет быть в паре. Никто не догадывается, что это повлияет на условия испытания.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

По условиям конкурса парам нужно подняться на двадцатиметровую высоту по неустойчивой лестнице. Кто первый – получит бонус, кто последний – антибонус. Есть маленький нюанс – некоторые ступени лестницы будут подпилены и могут сломаться. Поврежденные ступени отвечают количеству участников, которые не хотят быть в паре с конкурсантом. Например, проломились три ступени – значит, три участника не хотят быть в паре с этим парнем/девушкой.

"Зважені та щасливі" 9-й сезон
Фото: пресс-служба СТБ

Не у всех пар получалось легко проходить конкурс. "Я ненавижу проигрывать. Ненавижу, когда у меня что-то не получается. Это сводит с ума", – комментировал Николай Ворошнов. Удастся ли красной команде преодолеть конкурс и не получить +2 кг?

Также на этой неделе пройдет церемония обмена партнерами. Останутся ли вместе Коля Ворошнов и его партнерша? Учитывая, что большинство участников считают, что между ними больше, чем партнерские отношения. И кто станет партнером самой скандальной участницы Римы? Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ смотрите самый весомый проект страны "Зважені та щасливі".

О том, кто покинул шоу в предыдущем выпуске, узнайте здесь.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: как выглядит вылетевшая участница сейчас Участница "Зважені та щасливі 9" рассказала трагичную историю о маме "Зважені та щасливі": безопасно ли пить чай для похудения
похудение телешоу Зважені та щасливі
Реклама

Новости партнеров

Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Самые красивые бегуньи: польская легкоатлетка Ангелика
Самые красивые бегуньи: польская легкоатлетка Ангелика
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки

Популярные статьи

Сегодня, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 19:50Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

Вчера, 16:44Шоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 10:49Шоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

16 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

16 сентябряFun

Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

16 сентябряШоу-бизнес

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

16 сентябряШоу-бизнес

Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Как правильно есть мед: советы врача-эндокринолога
Собчак станцевала на своей свадьбе под «Войди в меня» — видеофакт
Собчак станцевала на своей свадьбе под «Войди в меня» — видеофакт
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)