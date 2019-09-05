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"Зважені та щасливі" 9-й сезон: участники сыграют в вертикальный твистер

Каждый четверг вы можете наблюдать за трансформацией участников в проекте

На прошлой неделе состоялась премьера самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". И уже в первом выпуске проект покинул один участник. Из проекта выбыла подопечная Марины Боржемской – журналистка Екатерина Лукьяшко.

"Зважені і щасливі" 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

На второй неделе участники могут заработать удобства для своих комнат: фен, ноутбук, плейстейшн. Каждый выбирает 5 предметов, которые хотел бы получить. А заработать их можно, конечно, на конкурсе.

На этой неделе участникам предстоит конкурс под названием "Твистер". На водоеме находится конструкция, на которой будут стоять участники. Их задача – как можно дольше простоять в неудобных позах, чтобы получить для себя или партнера больше благ цивилизации и бонусные кг. Партнеры стоят спина к спине, между двумя стенками, опираясь руками и ногами на цветные кружки. Когда Анита начнет крутить барабан, устоит только самый сильный.

"Зважені і щасливі" 9 сезон Фото: пресс-служба СТБ

"У меня правая нога – 47 размер, левая нога – 49 размер. Они никуда не вмещались. Я боялся рисковать", – комментировал участник. Оказывается, для некоторых было самым сложным дождаться, пока все участники займут свои места в конструкции.

Неужели кто-то откажется от участия и получит +2 кг? Смотрите уже сегодня второй выпуск шоу "Зважені та щасливі" в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее модель XL прокомментировала свое участие в проекте.

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