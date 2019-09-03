Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Катя Лукьяшко похудела до 103 кг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Катя Лукьяшко выбыла из шоу
Катя Лукьяшко выбыла из шоу
Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг на СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі". Уже в первом выпуске проект покинула одна участница. Ею стала Екатерина Лукьяшко из команды Марины Боржемской.

Девушка пришла на проект с весом 127 кг, потеряв за первую неделю всего 2 кг, она не смогла продолжить борьбу на проекте. Участники проголосовали не в ее пользу. В субботу в рамках ток-шоу "Зважся!" зрители увидели, как Екатерина выглядит сейчас и хочет ли худеть дальше.

Катя Лукьяшко пришла на проект с весом 127 кг
Катя Лукьяшко пришла на проект с весом 127 кг
Фото: пресс-служба СТБ

"Я никогда не занималась спортом. В школе не ходила на физкультуру. Одна тренировка Марины, которая рассчитана на час, у меня занимала 2-3 часа. Поскольку я не знала, как правильно это делается. Поэтому ожидать феноменальных результатов нельзя", – считает Катя.

Каждому участнику Светлана Фус рассчитывается количество еды, которое он может съесть за день и варианты меню. Также диетолог проекта всегда на связи с выбывшими участниками, ей могут звонить в любое время для консультаций. Как и тренерам проекта. Также для участников оплачен спортивный зал, где они могут заниматься. Но Екатерина пока не находит время для тренировок. Посмотрим, успеет ли она скинуть желанные килограммы до финала в декабре.

Читайте также:
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: фото и биография всех участников проекта

"Когда история для меня закончилась, все участники проекта проголосовали против меня, я была разочарована в похудении и проекте. Я сорвалась, могла выпить алкоголь. Мне нужно было время понять, зачем мне это дальше нужно", – говорила Катя.

Анна Кушнерук поделилась советом, что делать, когда грустно и хочется выпить вина с тортиком. "Ты этой бутылкой хочешь заполнить эмоциональную недостаточность. Но вместо этого можно поприседать, побегать, сделать 20 минутный массаж, покричать или спеть. Нужно переназначить для себя оральную фиксацию на что-то другое. Это очень трудно, но нужно это делать".

Катя Лукьяшко сейчас весит 103 кг
Катя Лукьяшко сейчас весит 103 кг
Фото: пресс-служба СТБ

Начальный вес Кати 127 кг, за три месяца она похудела на 24 кг. У Екатерины был молодой человек, которому нравилась ее полнота и когда она набирала вес. Но в студии он все же решил, что ему важна не полненькая Катя, а просто Катя в любом весе.

Одной из причин, почему Катя так мало похудела, она назвала уход из проекта первой. Но в студии зрители увидели также Ангелину, которую в седьмом сезоне участники также выгнали в первых выпусках. Она поделилась своим опытом домашнего сброса веса.

Ангелине удалось сильно похудеть дома
Ангелине удалось сильно похудеть дома
Фото: пресс-служба СТБ

"Когда я только вернулась домой, я почти не худела. Находила множество причин, почему я не могу это делать. В какой-то момент поняла, что нужно взять себя в руки и перестать жалеть себя. Если я пришла на проект, взяла такую ответственность, то нужно идти до конца. Будет стыдно перед собой, если не сделаю это", – прокомментировала Ангелина, которая на проект пришла с весом 104 кг. На финале была 70 кг. А сейчас – 65 кг. Ангелина дальше тренируется и правильно питается.

Напомним, ранее модель XL прокомментировала свое участие в проекте. А Светлана Фус рассказала, что делать, если не хочется завтракать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Премьера «МастерШеф» 9 сезон: на кастинг придет травести-дива С какими продуктами сочетать молоко: ответ диетолога Светланы Фус "Зважені та щасливі": 13 интересных фактов о проекте Какие масла лучше добавлять в еду: ответ диетолога Светланы Фус
похудение телешоу Зважені та щасливі
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете

Популярные статьи

Сегодня, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы 13-летней невесты повергло журналистку в шок

Вчера, 18:15Техно

Google добавит в Android раздражающую функцию

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

Вчера, 11:31Шоу-бизнес

Сын Зеленского пошел в первый класс: Елена Зеленская прокомментировала событие

Вчера, 11:00Стиль

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: когда можно стричь волосы

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

Вчера, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Вчера, 09:15Техно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Вчера, 06:56Афиша

Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

1 сентябряТехно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

1 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаWellness

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Новости партнеров

Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Улучшаем скорость и выносливость: тренировочный план для бегуна
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Как есть жареную картошку и не толстеть
Как есть жареную картошку и не толстеть
Рассольник из свежих огурцов с перловкой
Рассольник из свежих огурцов с перловкой
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Какие люди токсичны и опасны для общества
Какие люди токсичны и опасны для общества