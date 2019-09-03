"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Катя Лукьяшко похудела до 103 кг

Катя Лукьяшко выбыла из шоу Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг на СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі". Уже в первом выпуске проект покинула одна участница. Ею стала Екатерина Лукьяшко из команды Марины Боржемской.

Девушка пришла на проект с весом 127 кг, потеряв за первую неделю всего 2 кг, она не смогла продолжить борьбу на проекте. Участники проголосовали не в ее пользу. В субботу в рамках ток-шоу "Зважся!" зрители увидели, как Екатерина выглядит сейчас и хочет ли худеть дальше.

Катя Лукьяшко пришла на проект с весом 127 кг Фото: пресс-служба СТБ

"Я никогда не занималась спортом. В школе не ходила на физкультуру. Одна тренировка Марины, которая рассчитана на час, у меня занимала 2-3 часа. Поскольку я не знала, как правильно это делается. Поэтому ожидать феноменальных результатов нельзя", – считает Катя.

Каждому участнику Светлана Фус рассчитывается количество еды, которое он может съесть за день и варианты меню. Также диетолог проекта всегда на связи с выбывшими участниками, ей могут звонить в любое время для консультаций. Как и тренерам проекта. Также для участников оплачен спортивный зал, где они могут заниматься. Но Екатерина пока не находит время для тренировок. Посмотрим, успеет ли она скинуть желанные килограммы до финала в декабре.

"Когда история для меня закончилась, все участники проекта проголосовали против меня, я была разочарована в похудении и проекте. Я сорвалась, могла выпить алкоголь. Мне нужно было время понять, зачем мне это дальше нужно", – говорила Катя.

Анна Кушнерук поделилась советом, что делать, когда грустно и хочется выпить вина с тортиком. "Ты этой бутылкой хочешь заполнить эмоциональную недостаточность. Но вместо этого можно поприседать, побегать, сделать 20 минутный массаж, покричать или спеть. Нужно переназначить для себя оральную фиксацию на что-то другое. Это очень трудно, но нужно это делать".

Катя Лукьяшко сейчас весит 103 кг Фото: пресс-служба СТБ

Начальный вес Кати 127 кг, за три месяца она похудела на 24 кг. У Екатерины был молодой человек, которому нравилась ее полнота и когда она набирала вес. Но в студии он все же решил, что ему важна не полненькая Катя, а просто Катя в любом весе.

Одной из причин, почему Катя так мало похудела, она назвала уход из проекта первой. Но в студии зрители увидели также Ангелину, которую в седьмом сезоне участники также выгнали в первых выпусках. Она поделилась своим опытом домашнего сброса веса.

Ангелине удалось сильно похудеть дома Фото: пресс-служба СТБ

"Когда я только вернулась домой, я почти не худела. Находила множество причин, почему я не могу это делать. В какой-то момент поняла, что нужно взять себя в руки и перестать жалеть себя. Если я пришла на проект, взяла такую ответственность, то нужно идти до конца. Будет стыдно перед собой, если не сделаю это", – прокомментировала Ангелина, которая на проект пришла с весом 104 кг. На финале была 70 кг. А сейчас – 65 кг. Ангелина дальше тренируется и правильно питается.

Напомним, ранее модель XL прокомментировала свое участие в проекте. А Светлана Фус рассказала, что делать, если не хочется завтракать.

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