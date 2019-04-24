"Зважені та щасливі": лучший завтрак для тренера Иракли Макацарии

Иракли рассказал, что любит есть по утрам

Иракли Макацария пришел на замену Вячеславу Узелкову Фото: пресс-служба СТБ

Начались съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этот раз зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Пока участники только знакомятся с проектом, мы расспросили у Иракли, какой же завтрак самый лучший именно для него.

Иракли и Марина – тренеры девятого сезона шоу Фото: пресс-служба СТБ

"Идеальный завтрак – когда я сам готовлю, и никто не мешает. Когда играет приятная музыка и я никуда не спешу. В основном на завтрак у меня яичница или омлет, мюсли, кофе обязательно, возможно, фреш. Могу черный хлеб с сыром съесть. Утренний рацион не сильно меняется. Но если это воскресенье, могу расслабиться и позволить себе аджарский хачапури или блинчики со сметаной. Естественно каждый день такое не буду есть, но раз в неделю может быть", – делится Иракли секретами своего утреннего рациона.

Новый сезон "Зважених та щасливих" на СТБ зрители увидят уже осенью 2019.

Напомним, ранее стали известно, что в "Зважених" будет участвовать оперная певица Алена Гребенюк. Продюсеры также поделились новой концепцией шоу о похудении.

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