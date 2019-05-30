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"Зважені та щасливі": Марина Боржемская рассказала о своем новом сопернике Иракли Макацарии

Тренер поделилась своими мыслями о бывшем "Холостяке"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:51
Марина Узелкова и Иракли Макацария
Марина Узелкова и Иракли Макацария
Фото: пресс-служба СТБ

Начались съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает за себя.

"Иракли очень интересный соперник. Смотрю, как ведет себя на площадке – он активный, скучать мне не придется. Вижу, что он в хорошей физической форме. Значит, человек привык работать над собой. Для меня это огромный показатель. Ведь, если он требовательный к себе, значит, будет таким же требовательным и к участникам. Его привели к такой прекрасной физической форме его знания, которыми он поделится с командой и зрителями. Я не знакома с его тактикой тренировок, но знаю, что он постоянно снимает спортивные рубрики для грузинского телеканала, делает мотивационные встречи и открытые тренировки. Он профессионал. Просто в Украине с этой стороны он еще не раскрылся. Скоро мы увидим другую сторону Иракли".

Иракли и Марина – тренеры девятого сезона шоу
Иракли и Марина – тренеры девятого сезона шоу
Фото: пресс-служба СТБ

Марина считает, что не всегда хороший спортсмен становится хорошим тренером. Одно от другого не зависит совсем.

"Это вообще большая редкость. Например, тренер Славы не имел к спорту никакого отношения. И как раз он привел Славу к высоким достижениям в любительском боксе. Если тебе что-то нравится, если у тебя это получается, не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы быть профессиональным тренером. Личными знаниями и любовью к этому, можно сложить хорошую конкуренцию профи тренеру и спортсмену".

К тому же, Марина уверена, что Иракли принесет свежее дыхание в проект, что всегда интересно. Это будет стимул и ей, в том числе: быть лучше и выше соперника, чтобы победили участники Марины, как и несколько предыдущих лет.

Смотрите уже осенью на телеканале СТБ жаркую борьбу за новую и здоровую жизнь в самом весомом шоу страны "Зважені та щасливі".

Напомним, ранее Иракли Макацария рассказал, какой завтрак предпочитает.

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Источник: Сегодня
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