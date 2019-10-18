"Зважені та щасливі": на проекте образовался любовный треугольник

Тарас Яцемирский и Николай Крицкий признались в чувствах к одной и той же участнице

Тарас Яцемирский и Людмила Чаднова Фото: пресс-служба СТБ

В восьмом выпуске шоу "Зважені та щасливі", которое покинул еще один участник, выяснилось, что сразу у нескольких конкурсантов есть симпатия к девушке из команды "желтых".

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На этой неделе "зважені" снова обменялись партнерами и снова голосовали против одного из мужчин. После взвешивания под желтой линией оказались "розовый" Николай Крицкий и "желтый" Тарас Яцемирский.

Перед голосованием выяснилось, что на проекте образовался "любовный треугольник". Оказывается, у Тараса есть дама сердца на проекте, но он так и не сказал публично, кто это. За кадром же участник признался, что ему понравилась Люда Чаднова.

"Мне очень понравилась Люда, потому что она волевая, сильная. По всем своим рассуждениям и поступкам она – особенная. И мне нужно дождаться того момента, когда я признаюсь во всем, сделаю свой ход", – рассказал Тарас.

Одиночка Николай Крицкий тоже заявил, что хотел бы стать в пару с "желтой". "Я бы хотел поработать в паре с Людой. У нее такой бойцовский характер", – сказал Николай. Он добавил, что Чаднова также нравится ему как девушка.

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Интересно, что в этом эфире тренер Марина советовала женщине быть помягче, чтобы нравиться мужчинам, но, как оказалось, сразу два участника проекта сказали, что выбрали Люду за ее бойцовский характер.

Еще до голосования Николай Крицкий предложил союз Людмиле Чадновой, которая пообещала подумать, если он ее будет слушаться. Однако Коля покинул проект в 8-м выпуске.

Напомним, мы недавно рассказывали, как выглядит вылетевшая участница "Зважені та щасливі".

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