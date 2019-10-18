Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Зважені та щасливі": на проекте образовался любовный треугольник

Тарас Яцемирский и Николай Крицкий признались в чувствах к одной и той же участнице

Редакция Сегодня Lifestyle
18 октября, 10:29
Тарас Яцемирский и Людмила Чаднова
Тарас Яцемирский и Людмила Чаднова
Фото: пресс-служба СТБ

В восьмом выпуске шоу "Зважені та щасливі", которое покинул еще один участник, выяснилось, что сразу у нескольких конкурсантов есть симпатия к девушке из команды "желтых".

Смотрите сюжет о самых абсурдных телешоу мира:

На этой неделе "зважені" снова обменялись партнерами и снова голосовали против одного из мужчин. После взвешивания под желтой линией оказались "розовый" Николай Крицкий и "желтый" Тарас Яцемирский.

Перед голосованием выяснилось, что на проекте образовался "любовный треугольник". Оказывается, у Тараса есть дама сердца на проекте, но он так и не сказал публично, кто это. За кадром же участник признался, что ему понравилась Люда Чаднова.

"Мне очень понравилась Люда, потому что она волевая, сильная. По всем своим рассуждениям и поступкам она – особенная. И мне нужно дождаться того момента, когда я признаюсь во всем, сделаю свой ход", – рассказал Тарас.

Одиночка Николай Крицкий тоже заявил, что хотел бы стать в пару с "желтой". "Я бы хотел поработать в паре с Людой. У нее такой бойцовский характер", – сказал Николай. Он добавил, что Чаднова также нравится ему как девушка.

INSTAGRAM

Интересно, что в этом эфире тренер Марина советовала женщине быть помягче, чтобы нравиться мужчинам, но, как оказалось, сразу два участника проекта сказали, что выбрали Люду за ее бойцовский характер.

Еще до голосования Николай Крицкий предложил союз Людмиле Чадновой, которая пообещала подумать, если он ее будет слушаться. Однако Коля покинул проект в 8-м выпуске.

Напомним, мы недавно рассказывали, как выглядит вылетевшая участница "Зважені та щасливі".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Зважені та щасливі" 9-й сезон: кто покинул проект в седьмом выпуске "Это было ошибкой": участница "Зважені та щасливі 9" рассказала об аборте "Зважені та щасливі": сытный завтрак от Светланы Фус
телешоу Зважені та щасливі
Реклама

Новости партнеров

Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – фото
Легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – фото

Популярные статьи

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

Вчера, 13:36Food

Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

Вчера, 12:45Fun

Ученые показали необычное существо с 720 полами: фото

Вчера, 12:18Fun

18 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:04Fun

Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги

Вчера, 11:54Events

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 09:46Техно

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Вчера, 05:07Fun

Супруги случайно взяли кота с собой в отпуск: правда вскрылась в аэропорту

17 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

17 октябряШоу-бизнес

У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

17 октябряFood

Как тушить капусту для пирожков: два рецепта начинки

17 октябряШоу-бизнес

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

17 октябряПсихология

Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

17 октябряWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

17 октябряFun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

17 октябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: последние новости о лечении актрисы

Новости партнеров

Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь
Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали ее болезнь
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Дети Веры Брежневой: как воспитывает дочек звездная мама
Можно ли беременным красить волосы, брови и ресницы
Можно ли беременным красить волосы, брови и ресницы