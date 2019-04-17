"Зважені та щасливі": оперная певица Алена Гребенюк стала участницей девятого сезона

Певица решила похудеть ради дочери

Алена Гребенюк будет участвовать в "Зваженых" Фото: пресс-служба СТБ

Начались съемки девятого сезона шоу о похудении "Зважені та щасливі". В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает только за себя.

Одной из участниц девятого сезона стала украинская оперная певица Алена Гребенюк, которая пришла на проект ради дочери. Изначальный вес Алены 95 кг.

"Принимать участие решила из-за дочурки, потому что она у меня тоже полненькая. Хочется показать на личном примере, что не все так плохо, всего можно достичь своими усилиями и силой воли. Так что когда я похудею на проекте и вернусь домой, она увидит мой прекрасный результат и тоже подтянется. Буду ей в этом всячески помогать с уже правильными знаниями, которые получу здесь", – рассуждает Алена.

Иракли и Марина – тренеры девятого сезона шоу Фото: пресс-служба СТБ

Алена утверждает, что пришла не за победой, но и сдаваться на полпути тоже не намерена. "Победа – не главное, но никогда не буду специально филонить, чтобы проиграть. Если я понимаю, что могу приложить максимум усилий для того, чтобы достичь поставленной цели, то сделаю все до последнего пота".

Уже осенью на телеканале СТБ увидим, каким будет путь Алены на проекте.

Напомним, ранее Анита Луценко показала трогательное фото с дочерью. А Марина Боржемская-Узелкова рассказала о личной жизни после развода.

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