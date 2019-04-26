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"Зважені та щасливі": певица Алена Гребенюк рассказала о своем тренере Иракли Макацарии

Оперная певица тренируется под руководством бывшего "Холостяка"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Иракли и Алена
Иракли и Алена
Фото: пресс-служба СТБ

Начались съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает только за себя. Хотя работать на конкурсах они будут в парах.

Одной из участниц девятого сезона стала украинская оперная певица Алена Гребенюк, которая уже познакомилась со своим тренером Иракли Макацария и поделилась первыми впечатлениями.

Алена Гребенюк будет участвовать в "Зваженых"
Алена Гребенюк будет участвовать в "Зваженых"
Фото: пресс-служба СТБ

"Мой тренер – Иракли. Он нам очень помогал на первом конкурсе, когда нужно было вскарабкаться на высокую конструкцию в виде торта. Говорил правильные точечные вещи. Мне нравится позиция тренера, когда он говорит то, что нужно в нужный момент. Не сердится, не заставляет, не психует, не давит на жалость и на другие рычаги. Он предлагает конструктивные варианты: попробуй так; если не получается, давай по-другому; а попробуй там. Для меня, как человека-практика, важны практические советы. Действуя на эмоциях, ты можешь долго пытаться и ничего не получится. Важно, чтобы было четкое задание, как этого достичь, чтобы получить определенный результат. Мне кажется, это именно тот тренер, который мне подходит", – считает Алена. 

Как сработает тандем Алены Гребенюк и Иракли Макацарии, увидим уже осенью на СТБ.

Напомним, ранее стало известно, какой завтрак предпочитает Иракли Макацария.

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Источник: Сегодня
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