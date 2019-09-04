"Зважені та щасливі": победители седьмого сезона расстались

"Я постоянно спрашивала, с кем он переписывался", – Наталья Токарева об экс-возлюбленном

"Зважені та щасливі": победители седьмого сезона расстались Фото: пресс-служба СТБ

Каждый четверг в 19:00 на телеканале СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі". В первом выпуске проект покинула Екатерина Лукьяшко. В субботу на ток-шоу "Зважся!" зрители увидели как она выглядит сейчас.

Смотрите в сюжете, как голливудская звезда набрала лишние килограммы ради новой роли:

На этом сюрпризы от "зважених" не закончились, и в студию шоу "Зважся!" пришли победители седьмого сезона Наталья Токарева и Алексей Добрянский, которые вместе худели на проекте, но после его окончания приняли решение расстаться.

Наталья пришла на "Зважені та щасливі" с весом 135 кг, сейчас ее вес – 70 кг. Они с Алексеем разошлись год назад, через три месяца после окончания проекта.

Наталья Токарева в финале "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

"Наверное, все ушло вместе с нашими килограммами. У нас нет конкретного ответа, почему это произошло. Мы захотели чего-то большего. Были какие-то мелкие ссоры, но мы не обижали друг друга. Например, Леша ходил постоянно с телефоном, поставил на него блок. Я постоянно спрашивала, с кем он переписывался. Наверное, так все началось", – комментировала Наталья, у которой уже появился новый любимый человек.

Алексей Добрянский в финале "Зважені та щасливі" Фото: пресс-служба СТБ

Леша рассказал, что сейчас живет с мамой в Одессе, продолжает заниматься в зале, работал за границей. У него есть девушка. По поводу причин расставания, Алексей согласен: "Чрезмерный контроль мужчин до добра не доводит. Наташа очень ревновала и давила на меня. Сейчас у меня есть девушка. Она доверяет мне, а я ей. Иногда хочется, чтобы человек тебе просто доверял".

Больше историй выбывших участников и героев прошлых сезонов, смотрите каждую субботу в 14:00 на телеканале СТБ в ток-шоу "Зважся!".

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