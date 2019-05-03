"Зважені та щасливі": почему Иракли Макацария стал тренером проекта

Иракли сам построил идеальное тело

Иракли Макацария участвовал в шоу "Холостяк" Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает за свой результат. Хотя работать они будут в парах.

В тренерском составе произошли изменения. Тренировать одну из команд будет Иракли Макацария. Продюсеры уверены, что человек, который создал свое идеальное тело сам, сможет мотивировать участников и делиться знаниями, которые он нарабатывал несколько лет.

В активном спорте Иракли Макацария уже 6 лет. Занимается каждый день. Зал, бассейн, проводит групповые занятия для всех желающих.

Иракли Макарация станет тренером проекта Фото: пресс-служба СТБ

Лицо и представитель спортклуба World Class в Грузии. Постоянно организовывает открытые тренировки. Еженедельно записывает, как правильно выполнять упражнения для спортивной рубрики, которая выходит в утренней программе два-три раза в неделю на грузинском телеканале.

Проводит мотивационные лекции о спорте и здоровом образе жизни: как придерживаться рациона, не лениться, как менять свои взгляды на спорт.

Иракли и Марина – тренеры девятого сезона шоу Фото: пресс-служба СТБ

"Спорт постоянно в моей жизни. Кроме того, я неоднократно помогал тренироваться друзьям. Посетители, которые ходили в зал, просили расписать им программу, и благодаря ей приходили в хорошую форму и худели", – делится Иракли.

В проекте "Зважені та щасливі" Иракли раскроетcя с другой стороны, которую украинский зритель еще не видел. Каким будет новый тренер проекта, смотрите уже осенью на телеканале СТБ.

Напомним, ранее стало известно, какой завтрак предпочитает Иракли Макацария. Также о своем тренере рассказала оперная певица Елена Гребенюк.

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