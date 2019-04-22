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"Зважені та щасливі": стало известно, каким будет девятый сезон шоу

Продюсеры рассказали о концепции сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Эксперты девятого сезона "Зважених"
Эксперты девятого сезона "Зважених"
Фото: пресс-служба СТБ

Начались съемки девятого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году проект постарается ответить на вопрос, всегда ли лишний вес является причиной одиночества. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

В связи с новой концепцией, в девятом сезоне "Зважених та щасливих" появится психолог, который будет помогать участникам не только за кадром. Им стала известный психотерапевт Анна Кушнерук, которая в предыдущих сезонах уже помогала справляться участникам с внутренними проблемами и комплексами.

Девятый сезон шоу будет индивидуальным
Девятый сезон шоу будет индивидуальным
Фото: пресс-служба СТБ

"За восемь лет мы пробовали много концепций. Каждый год – новая тема. Мы всегда стараемся удивлять зрителя. В этом году мы снова экспериментируем и делаем сезон, который будет одиночным не только по формату, но и по историям этих участников – все они одиноки и не могут построить отношения. 9 мужчин и 9 женщин в первой же программе разделят на пары – им дадут партнера, с которым они будут проходить конкурсы, тренироваться и питаться. Они пришли одиночками, и мы даем им то, чего у них давно не было или никогда не было – партнера. Но если они не захотят быть в этой паре, мы не заставляем, они смогут работать и в одиночку. В первую очередь партнер – это поддержка, с которым можно тренироваться и советоваться. В связи с этим в девятом сезоне будет кадровый психолог, которым стала Анна Кушнерук. Именно она будет помогать подобрать пару для каждого участника, учитывая их пожелания", – рассказывает Евгений Туник. И добавляет, что это еще не все изменения, которые зрители увидят в новом сезоне.

Участники на испытании
Участники на испытании
Фото: пресс-служба СТБ

Премьера девятого сезона запланирована на осень 2019 года на телеканале СТБ.

Напомним, ранее стали известно, что в "Зважених" будет участвовать оперная певица Алена Гребенюк.

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Источник: Сегодня
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