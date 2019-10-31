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"Зважені та щасливі": участник четвертого сезона женился

На шоу "Зважся!" Дмитрий Завоюра пришел вместе с любимой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11
"Зважені та щасливі": участник 4 сезона женился
"Зважені та щасливі": участник 4 сезона женился
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 31 октября, состоится десятый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Уже девятый год шоу помогает участникам меняться как внешне, так и внутренне. На этот раз еще один его участник женился.

Смотрите, как лишние килограммы помогают прославиться:

Дмитрий Завоюра из четвертого сезона "Зважених та щасливих" недавно женился. Его невесту зовут Анна и они познакомились спустя 4 года после проекта. Девушка прежде не видела телешоу и Диму с лишним весом. На ток-шоу "Зважся!" Анита спросила у Ани, что будет, если Дима вдруг снова наберет лишний вес?

"Конечно, я буду его любить любым. Но буду мотивировать приводить себя в форму и приглашать на свидания в тренажерный зал", – улыбается Аня.

Дмитрий Завоюра: сейчас и тогда
Дмитрий Завоюра: сейчас и тогда
Фото: пресс-служба СТБ

Дима уверен, что 24 часа в сутках мало для семьи, работы и спорта, но жена всегда поддерживает его и они находят дополнительные возможности для всего. "Жизнь после свадьбы существует. Теперь вопрос "Когда свадьба?" сменился вопросом "Когда дети?". В разговоре с людьми научился называть Аню женой, а не девушкой. Пальцы похудели настолько, что теперь кольцо великовато, и жена каждый день грозится меня откормить", – рассказал Дмитрий.

Дмитрий Завоюра и его жена Анна
Дмитрий Завоюра и его жена Анна
Фото: пресс-служба СТБ

"А если серьезно, то мы увеличили масштабы общих целей нашей семьи. Короче, жизнь после свадьбы ещё лучше. Проверено", – добавил он.

Дмитрий Завоюра и его жена Анна
Дмитрий Завоюра и его жена Анна
Фото: пресс-служба СТБ

Ранее мы писали, кто покинул "Зважені та щасливі" в девятом выпуске.

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