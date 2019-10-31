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"Зважені та щасливі": участниками проекта станут дети

На этой неделе в лагерь похудения приедут гости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
«Зважені та щасливі» 10-й выпуск
«Зважені та щасливі» 10-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Сегодня, 31 октября, состоится десятый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі", который в минувшем выпуске покинул еще один участник. На этой неделе в лагерь похудения приедут гости – маленькие толстячки возрастом от 9 до 12 лет и весом от 75 до 116 кг! Анита решила устроить детскую неделю. Каждая пара станет на семь дней родителями ребенка с лишним весом.

Какие диеты опасны для детей, узнайте в коротком сюжете:

Коричневой команде достанется 13-летний участник с немаленьким весом – 116 кг! Кроме того, у ребенка непростой характер, который столкнется со сложным характером его "родителя" Евгения. И он единственный маленький участник, который сам не заинтересован в том, чтобы похудеть. Хотят мама и бабушка, поскольку его дедушка умер от ожирения сердца.

"Коричневые" Евгений и Тамара
"Коричневые" Евгений и Тамара
Фото: пресс-служба СТБ

Смогут ли участники найти компромисс со своими детьми? Они должны помочь детям сдать нормативы, которые у них не получаются: прыжок через козла, бег, велосипед и тд. Кроме того, на конкурсе каждая семья должна будет качать пресс на платформе над водой. Одна ошибка – и ты в бассейне.

"Зважені та щасливі": 10-й выпуск
"Зважені та щасливі": 10-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Неужели кто-то из участников окажется слабее ребенка, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы рассказывали, как выглядит вылетевший участник "Зважених та щасливих" сейчас.

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