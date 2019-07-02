"Зважені та щасливі": журналистка газеты "Сегодня" заключила пари с тренером Иракли Макацария

Анна Школьная пообещала тренеру похудеть

Иракли Макацария и Анна Школьная Фото: пресс-служба СТБ

Продолжаются съемки девятого сезона самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі" на СТБ. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Девять мужчин и девять женщин в этом году будут бороться за новую здоровую и счастливую жизнь.

Проект помогает не только участникам, которые пришли на проект, но и зрителям. Журналистка газеты "Сегодня" Анна Школьная съездила на тренировку к новому тренеру проекта Иракли Макацария, чтобы увидеть его в работе и, вдохновившись, решила бросить ему вызов.

Анна Школьная и Иракли Макацария заключили спор Фото: пресс-служба СТБ

"Сегодня случилась самая сложная и самая мотивирующая тренировка в моей жизни. После которой уже точно не будет пути назад. Эти два часа были самыми адскими, которые я когда-либо проводила в зале, но вместе с тем самыми окрыляющими. Ни над одним репортажем мне не приходилось столько пропотеть. Под присмотром супер-тренера Иракли Макацария я выжила и более того, придумала себе новый челлендж", – поделилась эмоциями у себя на странице Аня.

К премьере проекта, которая состоится 29 августа на СТБ, она сбросит 12 кг. Чтобы добавить мотивации, Иракли с Анной заключили пари. Если победит журналистка, грузинский кинопродюсер пригласит ее на эпизодическую роль в своем будущем фильме "Жених из Грузии", если Ане не удастся похудеть на такое количество килограмм, она покупает Иракли билет на самолет в любой город Европы.

Тренировка у Иракли Макацария Фото: пресс-служба СТБ

Иракли предложил рекомендации по тренировкам, а участники проекта уже дали Ане советы по питанию и вдохновили мотивационными речами. Удастся ли Ане похвастаться результатом, увидим через два месяца.

Напомним, ранее Иракли Макацария рассказал, как мотивирует участников.

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