Звезда шоу "Зважені та щасливі" рассказала о погибшем любимом

Оперная дива Алена Гребенюк потеряла мужчину, с которым была вместе 4 года

Звезда шоу "Зважені та щасливі" рассказала о погибшем любимом Фото: instagram.com/helengreb/

В четвертом выпуске шоу "Зважені та щасливі 9", который вышел в четверг, 19 сентября, одна из участниц проекта украинская оперная певица Алена Гребенюк, рассказала о любимом мужчине, погибшем несколько лет назад.

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Во время тренировки участник шоу "Зважені та щаливі" Сергей Бовтюк признался, что не хочет строить отношения с женщиной, у которой уже есть ребенок от другого мужчины. Партнерша Сергея по проекту Алена Грибенюк рассказала историю своей семейной жизни, и о том, как ее дочь относится к новым возлюбленным певицы.

Алена Гребенюк будет участвовать в "Зважених" Фото: пресс-служба СТБ

43-летняя Гребенюк отмечает, что ее дочь Лиза очень быстро сблизилась со второй половинкой своей звездной мамы. "Моя дочь сама назвала его папой. Он стал для нее очень близким человеком, и когда он умер, дочь тяжело это восприняла", – призналась Алена.

Мужчина, с которым оперная дива была вместе четыре года, ушел из жизни внезапно – у него остановилось сердце. Малышку Лизу Гребенюк родила от бывшего мужа, с которым осталась не в лучших отношениях.

"Ребенок это не помеха. Ребенок – это часть семьи. Нет чужого ребенка, есть ощущение счастья", – обратилась к своему партнеру Алена.

Сергей Бовтюк и Алена Гребенюк Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, что украинская оперная певица Алена Гребенюк пришла на проект ради дочери. Изначальный вес Алены составлял 107 кг.

Ранее участница проекта "Зважені та щасливі 9" Алена Гребенюк рассказала о своем тренере Иракли Макацарии.

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