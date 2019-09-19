Звезда шоу "Зважені та щасливі" рассказала о погибшем любимом
Оперная дива Алена Гребенюк потеряла мужчину, с которым была вместе 4 года
В четвертом выпуске шоу "Зважені та щасливі 9", который вышел в четверг, 19 сентября, одна из участниц проекта украинская оперная певица Алена Гребенюк, рассказала о любимом мужчине, погибшем несколько лет назад.
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Во время тренировки участник шоу "Зважені та щаливі" Сергей Бовтюк признался, что не хочет строить отношения с женщиной, у которой уже есть ребенок от другого мужчины. Партнерша Сергея по проекту Алена Грибенюк рассказала историю своей семейной жизни, и о том, как ее дочь относится к новым возлюбленным певицы.
43-летняя Гребенюк отмечает, что ее дочь Лиза очень быстро сблизилась со второй половинкой своей звездной мамы. "Моя дочь сама назвала его папой. Он стал для нее очень близким человеком, и когда он умер, дочь тяжело это восприняла", – призналась Алена.
Мужчина, с которым оперная дива была вместе четыре года, ушел из жизни внезапно – у него остановилось сердце. Малышку Лизу Гребенюк родила от бывшего мужа, с которым осталась не в лучших отношениях.
"Ребенок это не помеха. Ребенок – это часть семьи. Нет чужого ребенка, есть ощущение счастья", – обратилась к своему партнеру Алена.
Напомним, что украинская оперная певица Алена Гребенюк пришла на проект ради дочери. Изначальный вес Алены составлял 107 кг.
Ранее участница проекта "Зважені та щасливі 9" Алена Гребенюк рассказала о своем тренере Иракли Макацарии.
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