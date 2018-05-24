Звездный тренер раскрыла важное правило похудения

Эксперт рассказала, зачем пить теплую воду по утрам

Как похудеть – есть советы. Фото: pixabay

Звездный тренер Анита Луценко утверждает, что эффективное снижение веса невозможно без нужного количества жидкости в организме. Для того, чтобы ускорить процесс, стоит выпивать дневную норму чистой негазированной воды.

"Привыкайте пить воду! Чтобы вычислить свою норму, надо умножить 40 мл на свой вес в килограммах"

При этом чистой воды нужно выпивать только половину из полученного в результате подсчетов объема, так как все остальное компенсируют фрукты, овощи, супы, чаи и прочее.

Также Анита порекомендовала обязательно каждое утро выпивать по 300 миллилитров теплой воды (хотя бы комнатной температуры) – это помогает ускорить метаболизм и очистить организм с самого утра.

В то же время, по ее словам, нельзя пить очень холодную воду – она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит.

"Хочется есть? Сначала выпей воды!" – посоветовала Анита Луценко.

Напомним, как очистить организм: 14 продуктов, которые есть на каждой кухне.

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