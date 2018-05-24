Звездный тренер раскрыла важное правило похудения
Эксперт рассказала, зачем пить теплую воду по утрам
Звездный тренер Анита Луценко утверждает, что эффективное снижение веса невозможно без нужного количества жидкости в организме. Для того, чтобы ускорить процесс, стоит выпивать дневную норму чистой негазированной воды.
При этом чистой воды нужно выпивать только половину из полученного в результате подсчетов объема, так как все остальное компенсируют фрукты, овощи, супы, чаи и прочее.
Также Анита порекомендовала обязательно каждое утро выпивать по 300 миллилитров теплой воды (хотя бы комнатной температуры) – это помогает ускорить метаболизм и очистить организм с самого утра.
В то же время, по ее словам, нельзя пить очень холодную воду – она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит.
"Хочется есть? Сначала выпей воды!" – посоветовала Анита Луценко.
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