"Я думаю, что эта акция ни к чему не приведет, как и вообще любая акция, которая проводится в защиту Сенцова. Я очень давно слежу за его делом. Еще полтора года назад писал об этом статью, когда Сокуров обратился к Путину. Она называлась "Художник и тиран". Я понял, как это происходит. Путину просто нравится, когда классики мирового кино, изобразительного искусства, великие писатели, приходят к нему и униженно просят. Причем Сокуров очень сильно унижался, использовал иррациональные аргументы, такие как "христианское сочувствие", нетипичные, чуждые Сокурову, только чтобы Сенцова освободили. В результате Путин сказал, что освободит Сенцова, когда "созреют условия". Тогда, полтора года назад, я думал, что его готовят к обмену. Сейчас я думаю, что это одна из "игрушек" Путина. И он будет удерживать его до тех пор, пока ему это будет нравиться. И российское гражданство, которое получил Сенцов - один из признаков этого.