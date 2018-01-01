"свобода или смерть": Голодовка
Олега сенцова
НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ДОНОСЯТСЯ К НАМ ОБРЫВКАМИ

Мы намеренно иллюстрируем эту историю вырезками и печатными фотографиями. После этапирования в российскую колонию новостей об Олеге Сенцове все меньше. История украинского политзаключенного пополняется редкими вестями, письмами, сообщениями и слухами, она обрывиста, в ней много неизвестного. Последние сообщения погрузили Украину в тревожное ожидание - Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.
12 ДНЕЙ
25 мая - ровно 12 дней с начала голодовки Сенцова. О решении режиссера отказаться от пищи сообщил его адвокат Дмитрий Динзе 14-го мая. Требование Сенцова к властям России - отпустить всех украинских политзаключенных, которые на данный момент находятся в РФ, а это 64 человека. С адвокатом украинского режиссера Дмитрием Динзе пообщался корреспондент "Сегодня".
"Олег с понедельника ушел на голодовку и у него исключительно политические требования: освободить 64 украинских политзаключенных. Я его спросил: "В связи с чем ты уходишь на голодовку?" Он мне сразу сказал - у меня чисто политические требования, к колонии нет никаких претензий. Понятно, что перспектив нет. Он говорит: "Я сейчас вижу по той обстановке, которая происходит в России, тому, что происходит с Украиной, никто не может разрешить никакие вопросы на дипломатическом уровне, и я вижу, что мне сидеть еще 16 лет, какой в этом смысл? Я лучше сделаю что-то реальное, задам определенный вектор тому, что должно произойти с остальными политзаключенными, чтобы пошла хотя бы вторая волна освобождения людей", - Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова
Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова: "Он говорит: "Я буду идти до конца". Я говорю - ну, условия не совсем выполнимые, и навряд ли российская сторона пойдет тебе навстречу. На что он сказал: "Нет, однозначно. Тогда я просто погибну". Примерно прикинул, что фатальный исход может наступить во время Чемпионата мира по футболу в России; конечно, будет омрачен определенный праздник, и мы так шутить с ним стали. Я про себя думаю - попытаюсь как-то отговорить Олега. Говорю - ну, давай, может быть, я напишу кассацию в Верховный суд, может, еще какие-то документы. Он мне сразу сказал: "Зачем тебе делать лишнюю работу, это просто профанация - писать судьям, которые и принимали решения. Это трата времени, твоего и моего, в этом нет никакого смысла, я однозначно отказываюсь и могу сразу сказать - не трать свое время, это полная ерунда" .
Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова: "Он сказал: "Единственный выход, который я вижу, это Европейский суд по правам человека, там есть какой-то вариант и там могут принять законное обоснованное решение". Он спросил: "Какие-то подвижки есть?". Я сказал: "Подвижек нету". Он сказал, что "может быть, на фоне того, что будет происходить со мной, какие-то подвижки и появятся". Олег, наверное, чисто психологически, морально очень долго шел к этому шагу и в итоге принял такое решение.

Дмитрий Динзе
адвокат Олега Сенцова
ЕСПЧ - это очень долго. Три, пять, шесть лет. Там есть перспектива, мы ждем решения. Тот суд, который мы считаем несправедливым, не рассмотрел много доказательств, не принял во внимание пытки того же Афанасьева, то, что показания давали люди, которые с Олегом никак не связаны...".
Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова: "Свобода или смерть, третьего здесь не дано. Он не пойдет на какие-то силовые условия. Как ему говорили - будет принудительное кормление. Но никто шланг в рот совать не будет. Это самые натуральные пытки. Медицинская поддержка будет - глюкозу поколят, физраствор могут прокапать. Но на этом долго не продержишься, внутренние органы начинают отказывать" .
АкциЯ в поддержку Сенцова в Киеве
24-го мая в Киеве возле посольства России прошла акция. Участники выразили свое недовольство как заключением Сенцова, так и лишением воли других политзаключенных в России. Выступающим поочередно предоставлялось слово у микрофона, после этого предлагалось символически "передать Путину булочку", предварительно вложив внутрь хлебного изделия символический образ одного из 64-х политзаключенных России.
Писатель и журналист Олег Шинкаренко читает стихотворение "Краматорск", затем кладет булочку для Путина. Наш вопрос: "К какому результату приведут акции в поддержку Сенцова?"
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"Я думаю, что эта акция ни к чему не приведет, как и вообще любая акция, которая проводится в защиту Сенцова. Я очень давно слежу за его делом. Еще полтора года назад писал об этом статью, когда Сокуров обратился к Путину. Она называлась "Художник и тиран". Я понял, как это происходит. Путину просто нравится, когда классики мирового кино, изобразительного искусства, великие писатели, приходят к нему и униженно просят. Причем Сокуров очень сильно унижался, использовал иррациональные аргументы, такие как "христианское сочувствие", нетипичные, чуждые Сокурову, только чтобы Сенцова освободили. В результате Путин сказал, что освободит Сенцова, когда "созреют условия". Тогда, полтора года назад, я думал, что его готовят к обмену. Сейчас я думаю, что это одна из "игрушек" Путина. И он будет удерживать его до тех пор, пока ему это будет нравиться. И российское гражданство, которое получил Сенцов - один из признаков этого.

Олег Шинкаренко
писатель
Сейчас даже сама ситуация выглядит странно, мол "почему это Украине будут отдавать "гражданина России?". Но я думаю, что все равно мы должны приходить, бороться, выступать, делать каждый что может. Желательно, чтобы это были рациональные действия, а не метания гранат, нападения на российских послов на улице, не поджог российских банков, а продуманные, рациональные действия, которые могли хотя бы теоретически помочь освобождению Сенцова. Несмотря на то, что это вряд ли поможет, мы все равно должны делать это".
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"Процесс голодовки, возможно более важен, чем результат"
Киев, 24 мая 2018
Митинг в поддержку Олега Сенцова
На акции встречаем Игоря Козловского - украинского ученого, освобожденного этой зимой из плена боевиков "ДНР". Человек, переживший плен, как никто другой знает, насколько важно сейчас для Сенцова знать, что он не забыт.
Игорь Козловский, украинский ученый, освобожденный из плена "ДНР" :
"Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание не только нашей общественности, но и России, через посольство, к судьбе наших политических узников, как в России, так и на оккупированной территории. Такие акции, безусловно, важны, не только для наших граждан, но и для тех, кто там находится. Потому что, находясь у них, тебе очень важно получать весточки, что за тебя борются, что ты нужен, что ты должен вернуться. А если люди за тебя борются, то у тебя возникает ощущение, что ты "должник". Что ты должен вернуться.

Я не знаю, чем закончится голодовка Сенцова. Но процесс голодовки, возможно, более важен, чем результат. Потому что процесс - это то, что привлекает внимание, делает актуальной проблему, поднимает ее вновь из того "забытого" состояния на поверхность" .


Тем временем голодовка Олега Сенцова продолжается. Вместе с ней в обществе нарастает напряженное ожидание развития ситуации. В конце концов, позитивный пример в виде Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова есть. Но нельзя забывать и про негативный пример в виде списка из упомянутых выше 64 политических заключенных, в числе которых - Олег Сенцов.
Текст — Игорь Рец
Верстка — Анастасия Лесык
Иллюстрации — Игорь Рец / Анастасия Лесык

Segodnya.ua