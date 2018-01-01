|
Игорь Козловский, украинский ученый, освобожденный из плена "ДНР" :
"Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание не только нашей общественности, но и России, через посольство, к судьбе наших политических узников, как в России, так и на оккупированной территории. Такие акции, безусловно, важны, не только для наших граждан, но и для тех, кто там находится. Потому что, находясь у них, тебе очень важно получать весточки, что за тебя борются, что ты нужен, что ты должен вернуться. А если люди за тебя борются, то у тебя возникает ощущение, что ты "должник". Что ты должен вернуться.
Я не знаю, чем закончится голодовка Сенцова. Но процесс голодовки, возможно, более важен, чем результат. Потому что процесс - это то, что привлекает внимание, делает актуальной проблему, поднимает ее вновь из того "забытого" состояния на поверхность" .