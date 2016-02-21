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Станислав Васин: год в Изоляции


Станислав Асеев, известный под псевдонимом "Станислав Васин", был одним из немногих журналистов, которые продолжали доносить жителям всей Украины информацию оттуда, где не работает украинский закон.
БЕСЕДОВАЛ: ИГОРЬ РЕЦ
ВЕРСТКА И ФОТО: АНАСТАСИЯ ЛЕСЫК
Первый текст Станислава появился в медиа в 2015-м. Следующие два года его материалы о жизни в оккупированном Донецке появлялись в ряде украинских СМИ

История писателя и журналиста Станислава Васина замерла ровно год назад, в июне 2017-го. Одновременно с этим началась история незаконно удерживаемого боевиками Станислава Асеева. Именно тогда Украина узнала его настоящую фамилию. В преддверии лета 2017-го телефон Станислава замолчал, он перестал отвечать на письма по электронной почте, и стало очевидным - Станислав оказался в застенках "МГБ ДНР".



Станислав Асеев, иллюстрация из книги
"В ізоляції"

Асеев работал сразу с несколькими редакциями, среди которых - "Радио Свобода", "Український тиждень", "Зеркало недели". Сотрудничал удаленно, хотя имел возможность посетить Киев и не раз выезжал из оккупированного Донецка. Главный редактор "Українського тижня" Дмитрий Кропивенко первые письма получил в 2014-м. Хотя он лично никогда не видел Станислава, но охарактеризовал его как пунктуального и дисциплинированного человека.

"Ему дали мой мейл, он присылал мне тексты, мы минимально переписывались, я старался не задавать лишних вопросов - на случай, если кто-то получит доступ к его контактам или аккаунтам. Каждую неделю он присылал нам тексты. Даже когда он уезжал иногда на территорию, подконтрольную Украине, то мог впрок прислать два-три текста. Он был очень дисциплинированный, пунктуальный, и так длилось наше сотрудничество - вплоть до дня его исчезновения".

Дмитрий Кропивенко
Главный редактор "Українського тижня"
Человек под псевдонимом Джерри Томс
Проживание в Донецке было принципиальным для Асеева, ведь он должен был находиться в обстоятельствах, которые описывает. Письма людей, вынужденных проживать в зоне боевых действий, регулярно публиковались на "Радио Свобода". Человек, скрывающийся под псевдонимом "Джерри Томс", стал их постоянным автором. Этим человеком и был Станислав Асеев. Так вспоминает знакомство со Станиславом журналист "Радио Свобода" Андрей Дихтяренко.
Андрей Дихтяренко о Станиславе Асееве
"На сайте "Радио Свобода я вел рубрику "Листи з окупованого Донбасу". Возникла идея собирать живые свидетельства людей, желательно не журналистов, а студентов, пенсионеров, безработных, людей разных профессий, которые писали бы о происходящем там и описывали свои мысли по этому поводу, присылали фотоматериалы. Задача была не столько получать репортажи, сколько понимать происходящее внутри душ людей, которые вынуждены жить в оккупации, понимать, как они относятся к тому, что происходит вокруг, как они меняются со временем.

Был 2015-й год, среди знакомых я искал луганчан, дончан, и одним из первых авторов, который у нас появился, был человек, который писал под псевдонимом "Джерри Томс". Я знал его настоящее имя и фамилию, было важно понимать, что это настоящий человек. Но мы сразу договорились, что будем публиковать даже не под тем псевдонимом, который был у него в фейсбуке, потому что для нас самым важным было обезопасить человека".



Андрей Дихтяренко
журналист "Радио Свобода"
Манифест
"Насколько я помню, один из первых, если не первый текст, который он прислал, был манифест: почему он, человек проукраинских взглядов, не собирается уезжать из оккупированного города. Его аргументация была достаточно сильной, убедительной. Уже тогда было понятно, что это настоящая находка. Это человек, который действительно отвечал всем требованиям, которые мы ставили перед этой рубрикой.

Он, к слову, очень быстро ее перерос. У него открылся этот талант, дар. Он начал писать на очень широкое поле тем и начал даже брать интервью у своих знакомых, которые пошли в так называемое "ополчение", пытался разобраться, почему они туда пошли. Начал сотрудничать с другими изданиями, с "Українським тижнем", "Зеркалом недели". Фактически он перерос себя как блогера, который пишет какие-то заметки и стал настоящим публицистом" .



Андрей Дихтяренко
журналист "Радио Свобода"
Иллюстрации из книги "В Ізоляції"
Последнее письмо
В 2017-м в один момент ниточка, связывающая Станислава Васина в Донецке и редакции в Киеве, оборвалась. Васин перестал выходить на связь, отвечать на электронные письма, телефон его был отключен.

"Письма от него приходили по понедельникам, и однажды я вижу, что письма нет в течение дня. Я даже успел написать не слишком пространное и не слишком содержательное письмо, мол "привет, как текст, ждать ли его?". Ответа не было, через некоторое время пришел Денис Казанский (журналист - Ред.) и сказал, что Стаса задержали.

Первоисточником информации был Егор Фирсов (народный депутат - Ред.), и был такой период, день или два, когда между нами была договоренность: пока не выяснены все обстоятельства, действительно ли он в руках "МГБ", мы не публикуем эту информацию, чтобы не навредить ему. Вдруг он бежал или скрывается? Когда информация окончательно подтвердилась (я так понимаю, Егор контактировал с мамой Стаса), то в эфире "Радио Свобода" мы сообщили, что он находится в руках "МГБ".

Последнее письмо Стасу я отправил 5 июня прошлого года, но ответа на него не было"

Дмитрий Кропивенко
Главный редактор "Українського тижня"
До сих пор не ясно
Арест
О том, что Асеев в застенках "МГБ ДНР" стало известно не сразу. Затишье, которое возникло в первые дни июня 2017-го, киевские коллеги восприняли настороженно, но шум поднимать не спешили. Тогда, в начале лета многие думали, что Асеев вынужден был просто "залечь на дно", спрятаться, уехать.

Но вскоре информацию о похищении Станислава подтвердила его мать. 2 июня на сайте т.н. "МВД ДНР" появилась "ориентировка", где указывалось, что Асеев пропал. Оказалось, "МГБ" удерживало журналиста с мая. Хотя до сих пор, по прошествии года, открыто это боевиками не подтверждается.


"Естественно, его деятельность привлекала все больше внимания, и случилось то, что случилось. Не знаю, что привело "МГБ ДНР" к его следу, что позволило его схватить. До сих пор непонятно, почему они отказываются его менять - он не был обменян в декабре, хотя очень многие на это надеялись. Но случилось то, что случилось. И сейчас нам очень важно показать, в том числе и ему, что мы о нем помним, что мы о нем не забыли, что все, что он написал, будет жить"

Андрей Дихтяренко
журналист "Радио Свобода"
Что дальше
"Что остается тем, кто держится за свою землю крепче, чем само государство, и не желает покидать свой дом для того, чтобы в Киеве кому-то легче спалось? Что ж, "пишите письма", - так и слышится основной рецепт будущего от нашей власти"
- "Український тиждень" 21.02.16
Такими словами заканчивается один из текстов Станислава, опубликованный в "Українському тижні". Асеев-Васин был из тех, кто остался в городе, чтобы писать о городе. Его тексты пропитаны вопросом: "Что дальше?". Этот вопрос ежедневно подпитывался реальной действительностью. Станислав выполнял свою работу, рассказывая людям из разных уголков Украины о том, что происходит в Донецке.

Конечно, людям, контролирующим оккупированный Донецк, подобное понравиться не могло. И они, в конечном счете, изолировали Стаса от Украины и Украину от Стаса.
В Изоляции
В начале июня коллеги Асеева выпустили книгу, приуроченную к годовщине нахождения Станислава в плену. Это сборник статей Стаса, написанных для разных изданий в период 2015-2017 гг.

С Андреем Дихтяренко, редактором и коллегой Стаса, встречаемся возле метро "Хрещатик". В руке у журналиста книга с черно-белой обложкой.


"Иллюстрации для книги готовил дончанин Сергей Захаров, который также побывал в плену у "ДНР". Это - двухглавый орел, символ России. И терриконы. Они намеренно перевернутые. Сам понимаешь, почему ", - Андрей вздыхает и передает сборник статей Станислава Васина. Книгу переживаний и надежд, описание того, что происходило в Донецке. А происходящее там вполне заслуживает иллюстрации в виде перевернутых терриконов.


"Задача и идея этой книги была в том, чтобы собрать то, что он успел написать за это время. Это настоящая энциклопедия того, что происходило на тех территориях. Даже не с точки зрения фактажа, а с точки зрения того, как это отражалось в душе человека, который очень переживает и критически ко всему относится. Причем критически относится не только к тому, что происходит по ту сторону линии разграничения, но и тому, что происходит на так называемой "большой земле". Если бы Стас сейчас находился на свободе, я не думаю, что он был бы ура-патриотом, он, подозреваю, продолжал бы критически ко всему относиться", - говорит Андрей.

Андрей Дихтяренко
журналист "Радио Свобода"
Название книги "В изоляции" - не метафора. Станислав Васин, по имеющейся скупой информации, содержится на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, где в годы независимости Украины появилась арт-платформа "Изоляция", позже уничтоженная боевиками.
Сейчас завод "Изоляция" - подпольная, закрытая от посторонних глаз "тюрьма" в "ДНР". У новоявленных "вершителей судеб" в Донецке абсолютная власть, в том числе и над свободой человека. Но не следует забывать, что она ограничена лишь стокилометровой зоной у российской границы. К сожалению, Станислав сейчас там. Однако здесь, на "большой земле", мы не должны забывать о человеке, который работал и жил без шанса на ошибку, без тыла и без защиты.

Об Асееве в "ДНР" пытаются не говорить. Нет его и в списках на обмен. Вокруг вопроса о его судьбе - тишина. Журналисты, в свою очередь, не могут напрямую повлиять на судьбу коллег, живущих и работающих в местах, где пока нет украинского закона. Единственное, что мы можем - это напоминать о человеке, который сам два года напоминал нам о том, что украинский Донецк есть. Пока мы не забываем, "их" задача не будет выполнена, а Стас не исчезнет в изоляции.