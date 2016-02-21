Станислав Васин: год в Изоляции

Сейчас завод "Изоляция" - подпольная, закрытая от посторонних глаз "тюрьма" в "ДНР". У новоявленных "вершителей судеб" в Донецке абсолютная власть, в том числе и над свободой человека. Но не следует забывать, что она ограничена лишь стокилометровой зоной у российской границы. К сожалению, Станислав сейчас там. Однако здесь, на "большой земле", мы не должны забывать о человеке, который работал и жил без шанса на ошибку, без тыла и без защиты.



Об Асееве в "ДНР" пытаются не говорить. Нет его и в списках на обмен. Вокруг вопроса о его судьбе - тишина. Журналисты, в свою очередь, не могут напрямую повлиять на судьбу коллег, живущих и работающих в местах, где пока нет украинского закона. Единственное, что мы можем - это напоминать о человеке, который сам два года напоминал нам о том, что украинский Донецк есть. Пока мы не забываем, "их" задача не будет выполнена, а Стас не исчезнет в изоляции.





