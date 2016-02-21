Станислав Васин: год в Изоляции

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Арест
О том, что Асеев в застенках "МГБ ДНР" стало известно не сразу. Затишье, которое возникло в первые дни июня 2017-го, киевские коллеги восприняли настороженно, но шум поднимать не спешили. Тогда, в начале лета многие думали, что Асеев вынужден был просто "залечь на дно", спрятаться, уехать.
Но вскоре информацию о похищении Станислава подтвердила его мать. 2 июня на сайте т.н. "МВД ДНР" появилась "ориентировка", где указывалось, что Асеев пропал. Оказалось, "МГБ" удерживало журналиста с мая. Хотя до сих пор, по прошествии года, открыто это боевиками не подтверждается.
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"Иллюстрации для книги готовил дончанин Сергей Захаров, который также побывал в плену у "ДНР". Это - двухглавый орел, символ России. И терриконы. Они намеренно перевернутые. Сам понимаешь, почему ", - Андрей вздыхает и передает сборник статей Станислава Васина. Книгу переживаний и надежд, описание того, что происходило в Донецке. А происходящее там вполне заслуживает иллюстрации в виде перевернутых терриконов.
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Название книги "В изоляции" - не метафора. Станислав Васин, по имеющейся скупой информации, содержится на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, где в годы независимости Украины появилась арт-платформа "Изоляция", позже уничтоженная боевиками.