Государство одной улицы

Хасидов в Умани нельзя как-то конкретно охарактеризовать, несмотря на похожий стиль одежды и стрижки, сложно обобщить их манеру общения, поведения. В город съезжаются иудеи со всех концов света, характеры людей отличаются от среды, в которой они живут. Приезжают в Умань и богатые, и бедные, с детьми и без, с традиционными прическами, но не проблема встретить человека с наголо выбритыми висками.



Мы встречали открытых и приветливых людей, но некоторые наотрез отказывались говорить. Видя профессиональный фотоаппарат, нашего фотографа часто окружала детвора, взрослые обращались с просьбой сделать качественное семейное фото на память, некоторые настоятельно просили добавиться в друзья в Фейсбуке. Но были и те, которые просили не снимать их ни в коем случае.



Как бы там ни было, мы не встретили агрессии или открытой враждебности в Умани, о которой порой пишут и говорят. Это совершенно не означает, что ее не может быть там. Статистика показывает, что преступления таки совершаются. Важно понимать, что есть разные люди, хорошие и плохие, умные и не очень, в том числе и там. Еврейский Новый год в Умани запомнился именно своим многообразием, и тем, как разные люди с разных концов света вместе празднуют, как одна семья.



Это хороший, позитивный пример того, как люди не зацикливаются на отличиях, а, наоборот, пытаются найти точки соприкосновения, позволяющие сохранить общность и единство.



