Государство одной улицы

Многие приезжают с детьми. Некоторые дети бегают по улице без присмотра, и следует быть осторожным, чтобы не задеть их. Местные предупреждают, что в отличие от взрослых, малыши испытывают серьезный дефицит воспитания. Страшилки о том, что в нас могут ради развлечения бросить камнем, остались, к счастью, страшилками. Некоторые дети подбегали, и, хитро улыбаясь, спрашивали что-то на иврите, а потом озадаченно смотрели на нас, когда мы пытались на английском, украинском, русском дать им понять, что не понимаем.