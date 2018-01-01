О чем говорят на собраниях бывших наркозависимых

Тарас Бей: " Я хотел попробовать, и у меня это получилось. За полгода я привел себя в порядок, а мой друг продолжал употреблять опиум. Я думал, что приду к нему домой, скажу: "Вот, у меня снова трезвая жизнь, поехали в центр". Он открыл дверь, на нем были халат, браслет, цепочка. Дела у него шли хорошо, он в налоговую перевелся, но он был под героином. Я говорю ему: "Саша, твое золото - это ни к чему, у тебя проблемы". Он спросил, колюсь ли я, и, услышав отрицательный ответ, сказал "поздравляю", и все.



Спустя год после прохождения реабилитации мне позвонил директор центра, поздравил с годом трезвости, сказал, что дадут в связи с этим диплом. Радостное событие. В тот же день позвонила жена Саши и сказала, что он накануне умер от передозировки. Вот как получается - два человека. Один сейчас рассказывает вам эту историю, другой уже пять лет как умер. У меня сейчас растут двое детей, жену вернул, в моей жизни все восстановилось".





