О чем говорят на собраниях бывших наркозависимых

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На тот момент я уже лет 7 употреблял наркотики и страдал игроманией. Употреблял героин, опиум.
Я сел на лавку и начал думать, что делать. Это сегодня много реабилитационных центров, ребята с бумажками бегают, но тогда такого не было. Я не хотел, чтобы это кто-то узнал, но контроля над ситуацией уже не было.
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Тарас Бей: "Сейчас все на закладках. Мы ходим по ближайшей территории, общаемся с ребятами, приглашаем к нам, и вот мы встретили двоих людей, которые уже укололись. Они нормально реагируют, говорят, мол, употребляют метадол (препарат на основе метадона. - Ред.) и тут же рассказывают "душещипательную" историю о том, как их обманули и не положили закладку за оплаченные наркотики.
"Телеграммы", "спайсы" - действительно, наркотики стали доступнее. Мне 6 лет назад нужно было знать человека, позвонить, договориться, доехать к нему. Чтобы я купил, он должен был меня знать. Процесс занимал полдня. Сейчас человек совершает покупку и через пять минут уже получает наркотики. Торговца тяжело поймать. Наркотики стали более "зашифрованные".
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Первоначально мы в районе сделали фото надписей с "закладками", посчитали, сколько их, пришли в дирекцию КП и предложили закрасить их. Часть закрасили, но ночью они появились снова. Это борьба с ветряными мельницами. Не оттуда ноги растут. Это серьезная схема".
В обществе существует мнение, что "бывших наркоманов не бывает". Этот тезис подкреплен статистикой как по смертям от наркотиков, так и по совершению повторных преступлений наркозависимыми. У Тараса на этот счет есть контраргумент - это он сам. За спиной у него висят фотографии улыбчивых людей, которые давно избавились от пагубного пристрастия, как и он сам. Многие из них связали свою жизнь с помощью людям, попавшим в беду. На одном из фото узнаю парня, который сидел рядом со мной за столом всего час назад.